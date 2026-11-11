Миронов призвал регионы отказаться от закрытия роддомов
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил региональным властям ввести мораторий на закрытие и оптимизацию роддомов, которые считают неэффективными. По его мнению, государству следует выделять деньги на их работу в приоритетном порядке.
В беседе с «Газетой.Ru» политик обратил внимание на ситуацию в Красноярске, где до конца года планируют закрыть два роддома. Он усомнился в доводах о низкой загрузке учреждений и отметил, что с подобной проблемой сталкиваются и другие регионы.
Миронов считает, что при решении вопроса о сохранении роддомов власти должны учитывать доступность медицинской помощи, а не только расходы на содержание коек. Он подчеркнул важность работы врачей и акушеров.
По словам председателя партии, до ближайшего роддома жителям некоторых территорий приходится преодолевать десятки километров. Иногда расстояние достигает ста километров, и пациентка рискует не успеть к врачам.
Политик предложил регионам пересмотреть другие статьи расходов и направить средства на здравоохранение. По его мнению, поддержка больниц и поликлиник должна стать приоритетом при развитии территорий.
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