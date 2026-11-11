Миронов призвал регионы отказаться от закрытия роддомов

11 ноября 2026, 10:24

Депутат Миронов потребовал остановить закрытие роддомов в регионах

Фото: iStock/Kseniia Kapris

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил региональным властям ввести мораторий на закрытие и оптимизацию роддомов, которые считают неэффективными. По его мнению, государству следует выделять деньги на их работу в приоритетном порядке.