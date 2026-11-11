Покупатели перешли на сытные завтраки и супы с приходом осени

11 ноября 2026, 10:20

Продажи молочных каш выросли на 6,7% в сентябре из-за холодного сезона

Фото: iStock/Arx0nt

В сентябре покупатели стали чаще выбирать молочные каши, блины и горячие супы. Такую тенденцию с наступлением холодного сезона заметили аналитики «Азбуки вкуса».