Покупатели перешли на сытные завтраки и супы с приходом осени
В сентябре покупатели стали чаще выбирать молочные каши, блины и горячие супы. Такую тенденцию с наступлением холодного сезона заметили аналитики «Азбуки вкуса».
В беседе с «Газетой.Ru» эксперты рассказали, что продажи молочной овсяной каши за месяц выросли на 6,7%, варианта с яблоком и корицей — на 5,4%. Блины с мясом покупали чаще на 4,5–7,9%. Спрос на завтраки из яиц остался примерно на уровне августа. Творожные блюда, напротив, потеряли 4,4% продаж.
Покупатели чаще выбирали горячие первые блюда. По сравнению с августом продажи традиционных супов увеличились на 9,3%, крем-супов и супов-пюре — на 23,2%, бульонов — на 23,4%. В годовом выражении спрос на супы вырос на 11,8%, на крем-супы — на 8,5%.
Среди лидеров категории оказались куриная лапша, борщ, рассольник, тыквенный суп-пюре и супы с фрикадельками, в том числе с куриными и пастой «Алфавит».
Осенью покупатели реже брали легкие салаты и чаще выбирали блюда с корнеплодами и квашеными овощами. Популярность набрали продукты со свеклой, тыквой, нутом, семечками, орехами и рыбой. Продажи винегрета с квашеной капустой выросли на 23,3%.
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