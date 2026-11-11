Россиянам дали совет, как побороть зависимость от маркетплейсов
Психолог Сулим: искусственные барьеры снижают импульсивность при онлайн-покупках
Психолог Софья Сулим заявила, что ограничение времени на обдумывание заказов и денежные лимиты помогают людям справиться с тягой к онлайн-шопингу.
В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что взрослым людям необходимо самостоятельно выстраивать регуляторные рамки.
«Нужно бросить вещи в корзину и выждать сутки, а также на уровне действий определить себе лимит, который должен быть на покупки. То есть создать себе ограничения, так называемые красные флажки, в виде того, сколько раз заходить на маркетплейсы, сколько денег тратить в неделю», — отметила Сулим.По словам психолога, такие искусственные барьеры нивелируют импульсивность при покупках. Эксперт подчеркнула, что бесконтрольная трата денег на маркетплейсах лишь заглушает внутренние проблемы: человек с нерешённым конфликтом испытывает дефицит приятных чувств, а быстрые покупки дают дофамин, бьют по карману и не приносят удовлетворения.