Россиянам дали совет, как побороть зависимость от маркетплейсов

11 ноября 2026, 09:54

Психолог Сулим: искусственные барьеры снижают импульсивность при онлайн-покупках

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Психолог Софья Сулим заявила, что ограничение времени на обдумывание заказов и денежные лимиты помогают людям справиться с тягой к онлайн-шопингу.





В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что взрослым людям необходимо самостоятельно выстраивать регуляторные рамки.

«Нужно бросить вещи в корзину и выждать сутки, а также на уровне действий определить себе лимит, который должен быть на покупки. То есть создать себе ограничения, так называемые красные флажки, в виде того, сколько раз заходить на маркетплейсы, сколько денег тратить в неделю», — отметила Сулим.