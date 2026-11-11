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Россиянам дали совет, как побороть зависимость от маркетплейсов

Психолог Сулим: искусственные барьеры снижают импульсивность при онлайн-покупках
Фото: Istock/Tero Vesalainen

Психолог Софья Сулим заявила, что ограничение времени на обдумывание заказов и денежные лимиты помогают людям справиться с тягой к онлайн-шопингу.



В беседе с изданием «Абзац» специалист пояснила, что взрослым людям необходимо самостоятельно выстраивать регуляторные рамки.

«Нужно бросить вещи в корзину и выждать сутки, а также на уровне действий определить себе лимит, который должен быть на покупки. То есть создать себе ограничения, так называемые красные флажки, в виде того, сколько раз заходить на маркетплейсы, сколько денег тратить в неделю», — отметила Сулим.
По словам психолога, такие искусственные барьеры нивелируют импульсивность при покупках. Эксперт подчеркнула, что бесконтрольная трата денег на маркетплейсах лишь заглушает внутренние проблемы: человек с нерешённым конфликтом испытывает дефицит приятных чувств, а быстрые покупки дают дофамин, бьют по карману и не приносят удовлетворения.
Ольга Щелокова

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