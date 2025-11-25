Миронов призвал увеличить МРОТ и ежеквартально индексировать пенсии
Расходы большинства россиян отстают от роста доходов, поэтому необходимо увеличить МРОТ, а также индексировать пенсии ежеквартально. Такое заявление сделал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
Он озвучил результаты опроса ФОМ, из которого стало ясно, что 65% россиян не имеют финансовых накоплений. Депутат подчеркнул, что большинство населения России «как жило, так и живёт от зарплаты до зарплаты».
«Изменит ситуацию госрегулирование цен, кредитная амнистия, ежеквартальная индексация пенсий и повышение МРОТ до 60 тысяч рублей», — сказал Миронов в разговоре с Life.ru.
Он уверен, что такие действия помогут людям сбалансировать свои доходы и расходы, а также начать делать небольшие накопления.