Миронов призвал запретить мигрантам приезжать в Россию с семьями: «Отработали, получили деньги и уехали»

17 августа 2025, 10:59

Депутат Миронов призвал запретить трудовым мигрантам приезжать в Россию с семьями

Фото: iStock/RadekProcyk

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой ограничить въезд в Россию трудовых мигрантов, разрешив им приезжать исключительно без семей. Об этом парламентарий заявил в интервью ТАСС.





По мнению Миронова, приезд иностранных рабочих должен носить строго временный и трудовой характер.





«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов – хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, – но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее», – подчеркнул депутат.