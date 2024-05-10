Миронов призвал запретить мигрантам работать на транспорте после ДТП в Петербурге

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Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал запретить мигрантам работать на транспорте. Об этом он заявил на пленарном заседании в Госдуме.
Ранее сообщалось, что в Петербурге автобус столкнулся с двумя автомобилями, влетел в забор и вместе с ним упал в воду. Инцидент произошёл на набережной Мойки. По последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека.
Миронов сообщил, что за рулём этого автобуса находился выходец из Средней Азии. В связи с этим Миронов подчеркнул о необходимости запретить мигрантам управлять пассажирским общественным транспортом. Он уточнил, что такое предложение выдвигалось и ранее.
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Анастасия Чинкова