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Миронов призвал запретить мигрантам работать на транспорте после ДТП в Петербурге

Миронов призвал решить проблему миграции после ДТП с автобусом в Петербурге
10 мая 2024, 16:02
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал запретить мигрантам работать на транспорте. Об этом он заявил на пленарном заседании в Госдуме.


Ранее сообщалось, что в Петербурге автобус столкнулся с двумя автомобилями, влетел в забор и вместе с ним упал в воду. Инцидент произошёл на набережной Мойки. По последним данным, в результате ДТП погибли четыре человека.

Миронов сообщил, что за рулём этого автобуса находился выходец из Средней Азии. В связи с этим Миронов подчеркнул о необходимости запретить мигрантам управлять пассажирским общественным транспортом. Он уточнил, что такое предложение выдвигалось и ранее.

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#мигранты
Врач заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США
Автор книг по медицине Ньюби: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США
10 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Врач и автор книги по медицинской науке Крис Ньюби сообщила о вероятном происхождении болезни Лайма из биолаборатории США. Об этом она заявила в интервью журналисту Такеру Карлсону, фрагмент опубликован в его Telegram-канале.
По словам эксперта, болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. После чего появились: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а также паразит «бабезия».

Ньюби отметила, что биологическое оружие — это «идеальное невидимое оружие». Врач добавила, что попытки создать в клещах новых микробов могут привести к неожиданным последствиям».

Напомним, болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, передающееся иксодовыми клещами.

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#минздрав
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#оружие
#болезнь
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В России модернизируют первичное звено здравоохранения
Мишустин: в РФ в ближайшие 6 лет модернизируют первичное звено здравоохранения
10 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/megaflopp

Правительство России в ближайшие шесть лет собирается полностью модернизировать первичное звено здравоохранения. Об этом сообщил кандидат в председатели кабмина Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Он подчеркнул, что перед правительством стоит множество задач для дальнейшего повышения качества и доступности лечения. Добиться успешных результатов позволят слаженные действия на всех уровнях, а также обратная связь от россиян и представителей медицинского сообщества.

Мишустин добавил, что модернизация первичного звена здравоохранения позволит более чем семи миллионам человек своевременно выявлять заболевания и проходить терапию.

Также в ходе выступления в нижней палате парламента Мишустин напомнил о поручении президента России Владимира Путина по борьбе с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями. Кабмин, по его словам, продолжит работу в данном направлении.

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#михаил мишустин
#госдума
#правительство
#россия
#здравоохранение
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Мишустин заявил о продлении программы маткапитала
Мишустин: программа маткапитала будет продлена до конца десятилетия
10 мая 2024, 14:39

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Кандидат в председатели правительства России Михаил Мишустин сообщил о продлении программы материнского капитала. Об этом он заявил в ходе обсуждения кандидатуры премьер-министра в Госдуме.
По его словам, программа материнского капитала доказала свою эффективность, поэтому было принято решение о её продлении до конца десятилетия.

Мишустин подчеркнул, что правительство должно совершенствовать ныне действующие инструменты помощи семьям путём повышения адресности и поддержки многодетных семей.

И.о. премьер-министра добавил, что в России будет запущен национальный проект «Семья», который объединит и сохранит самые востребованные механизмы. В частности, программу материнского капитала, которая, по поручению президента Владимира Путина, будет продлена до конца десятилетия.

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#михаил мишустин
#материнский капитал
#госдума
#правительство
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Нельзя пить чай с мёдом — будут липнуть плохие люди: Как в России отмечают Берёзосок
Берёзосок, или Маскимов день в 2024 году: Как отмечают, приметы, традиции
10 мая 2024, 12:42

Фото: iStock/Dziurek

11 мая в России традиционно почитают святых мучеников Квинтилиана, Даду и Максима, пострадавших за веру в Христа. В народе этот день называют Максимов день, или Берёзосок.
​О ​том, как праздновать Берёзосок, что можно делать и что строго запрещено, расскажет редакция «Радио 1».

История праздника Берёзосок, или Максимова дня


Название день получил в честь мученика Максима, чью память чтит православная церковь в этот день. Наши предки в эту дату собирали березовый сок. Считалось, что он может излечить от всех болезней.

По традиции 11 мая люди выходили на природу с большими чашами, куда собирали березовый сок. Потом из него делали целебный отвар. В древности его употребляли от цинги, подагры, артрита и воспалительных заболеваний.

Если вы в этот день занимаетесь работами в огороде, то обязательно сделайте перерыв на плотный обед. В древности считалось, что чем сытнее будет обед, тем лучше будет урожай.

Приметы праздника Берёзосок


Березовый сок старались раздобыть из верхних веток дерева. Считалось, что в них течет самый целебный сок, с помощью которого можно поставить на ноги любого больного. В него добавляли травяные сборы и варили лечебные отвары, помогающие от многих недугов. Женщины часто умывались березовым соком, чтобы придать коже свежий и сияющий вид.

Также наши предки верили, что на Максимов день особыми свойствами обладает ветер. Крестьяне выходили на пересечение дорог и «ловили» ветер в ладанку. Затем ее вешали на шею больному человеку, читая молитвы и заговоры на скорейшее выздоровление.
Еще одним обрядом, связанным со здоровьем, было купание в дождевой или талой воде. Но подобную процедуру проводили, только если на дворе стояла теплая солнечная погода.

Традиции праздника Берёзосок


Чего нельзя делать в Максимов день


В праздник не рекомендуется стричь волосы и ногти. По народным поверьям, так можно навлечь болезни на свою семью.

Если на 11 мая назначена помолвка, ее лучше перенести на другой день. В народе считали, что пары, решившие связать свою жизнь узами брака на Березосок, рискуют очень быстро разойтись.

Также считается, что в Максимов день нельзя делать в доме ремонт — тогда из него уйдёт удача. Прокалывать уши и надевать серёжки тоже запрещено — можно лишиться слуха.

По приметам, в праздник Берёзосок нельзя пить чай с мёдом — к вам начнут липнуть плохие люди.

Что можно делать на Максимов день


Вечером в праздник 11 мая рекомендуется собраться за семейным столом. Этот день благоприятен для того, чтобы провести время с близкими, вместе поужинать, попросить друг у друга прощение, а также простить все старые обиды.

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#церковь
#праздник
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В России подорожают соки и детское питание из-за заморозков
Морозы уничтожили плантации яблок и клубники в Липецкой области
10 мая 2024, 12:22

Фото: iStock/Dragi52

Стоимость детского питания и соков «Любимый», «Фруктовый сад», «Я» и J7 вырастет на 30% из-за резких заморозков в Липецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что поднятие цен вызвано уничтожением холодами всех плантаций местных поставщиков яблок и клубники. Максимальные температуры, которые стали смертоносными для фруктов, пришлись на ночь с 3 на 4 мая. Температура упала до –5 градусов.

Теперь производителям соков и детского питания придётся искать сырьё в других регионах. Вероятнее всего, фрукты и ягоды временно будут поступать с кавказских плантаций. Однако из-за отсутствия конкурентов и в связи с изменением маршрута новые поставщики могут поднять цены на доставку.

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#заморозки
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#доставка
#производители
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В Наро-Фоминске прошли мероприятия, посвященные 79-й годовщине Великой Победы
10 мая 2024, 11:27

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

9 мая в Наро-Фоминске прошли торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Великой Победы, об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для нас 9 мая особая дата еще и потому, что именно на этом рубеже был остановлен враг и именно отсюда Красная армия двинулась победным маршем на Берлин. Наро-фоминская земля обильно полита кровью. Не случайно Наро-Фоминску присвоено почетное звание Город воинской славы, а город Верея и село Каменское, где также шли ожесточенные бои с гитлеровцами, стали Населенными пунктами воинской доблести», - сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ, выступая на торжественном митинге у Вечного огня и памятника неизвестному солдату.

Он также выразил убеждение, что нынешние российские солдаты, как и их предки, смогут победить нацизм на Украине.

На митинге присутствовали ветераны Великой Отечественной, воины гвардейской Кантемировской дивизии, представители общественности и депутатского корпуса, волонтеры, юнармейцы и, конечно, почетные гости.

Помимо митинга в Наро-Фоминске состоялось возложение венков и цветов, выступление артистов, фотоконкурсы и показ вооружений и военной техники.

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#9 мая
#наро-фоминск
#вечный огонь
#подмосковье
#день победы
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Посол Израиля заявила, что Пугачева и другие артисты из РФ интегрировались в стране
10 мая 2024, 09:40

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин сообщила, что Израиль считает певицу Аллу Пугачеву и других артистов-репатриантов из РФ израильтянами, передает ТАСС.
По словам Гальперин, они успешно интегрировались в стране. Посол добавила, что Израиль рад этому.

Гальперин также упомянула театр «Гешер», который проводит спектакли на русском языке. Она подчеркнула, что приехавшие в Израиль подобно Пугачевой артисты и люди из других сфер не испытывают каких-либо трудностей в работе и жизни.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте бесплатно споет в Кремлевском дворце в День защиты детей 1 июня. Она исполнит песню своей матери Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет» на благотворительном фестивале.

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#алла пугачёва
#израиль
#певица
#посол
#люди
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«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки советских памятников за рубежом
10 мая 2024, 09:31

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

«Роскосмос» показала спутниковые снимки советских памятников, которые были установлены по всему миры после Великой Отечественной войны, кадры опубликованы в Telegram-канале госкорпорации.
«79 лет назад закончилась Великая Отечественная война, унёсшая жизни миллионов людей — мы чтим память тех, кто подарил нам мирную жизнь», — пишет пресс-служба «Роскосмоса» к празднику 9 мая.

На фотографиях виден памятник советскому солдату-освободителю «Алеша», воздвигнутый в болгарском Пловдиве, площадь победы в Минске, памятник воину-освободителю в столице Германии Берлине, монумент в честь советских героев в Будапеште, а также парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Казахстане.
После окончания этой тяжёлой, кровопролитной войны, в которой одержала победу российская армия, во многих странах от Европы до Азии воздвигли тысячи памятников в честь советских героев-освободителей, уточнили в «Роскосмосе».

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#роскосмос
#9 мая
#памятники
#великая отечественная война
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Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Telegram
Роскачество: мошенники пишут пользователям в Telegram под видом техподдержки
10 мая 2024, 09:24

Фото: iStock/Claudia Nass

В Telegram появился новый вид мошенничества. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.
Отмечается, что злоумышленники выдают себя за представителей технической поддержки и связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта. При этом для прикрытия они задействуют инвесторские каналы.

По информации Роскачества, аферисты пишут, что получили заявку на удаление аккаунта пользователя и предлагают отменить процедуру. Для этого жертву просят перейти на фишинговый сайт, который напоминает Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Таким способом мошенники получают доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.

Эксперты предупредили, что в Telegram нет сбора заявок на удаление. Пользователям советуют остерегаться «специалистов» в сфере инвестиций, криптовалют и выгодных вложений.

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#telegram
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