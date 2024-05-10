В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы

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В Петербурге на месте аварии с автобусом завершены водолазные спасательные работы. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Уточняется, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.
Три человека погибли. На данный момент водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.
Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
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Три человека погибли. На данный момент водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.
Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
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Екатерина Коршунова