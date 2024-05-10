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В Санкт-Петербурге на месте ДТП завершены водолазные спасательные работы

10 мая 2024, 15:53
Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

В Петербурге на месте аварии с автобусом завершены водолазные спасательные работы. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Уточняется, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.

Три человека погибли. На данный момент водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.



Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#санкт-петербург
#авария
#дтп
#смерть
#пострадавший
#мчс
Число погибших при падении автобуса с моста в Петербурге возросло до четырех человек
При ДТП в Петербурге погибли 4 человека, еще 4 в состоянии клинической смерти
10 мая 2024, 15:09

Фото: iStock/Soumen Hazra

Четыре пассажира погибли, еще 4 находятся в состоянии клинической смерти в результате падения автобуса в воду в Петербурге. Об этом сообщили в экстренных службах города.
По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить все причины и обстоятельства случившегося.

На данный момент движение транспорта по Поцелуеву мосту приостановлено.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#автомобиль
#уголовное водитель
#санкт-петербург
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Момент аварии в Питере, после которой автобус упал в Мойку, попал на видео
«112»: момент ДТП в Питере, после которого автобус упал в Мойку, попал на видео
10 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Момент падения автобуса в реку Мойку, в результате аварии с машиной, попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «112».
На ролике видно, что водитель автобуса потерял управление. Сначала автобус врезался в здание, после чего протаранил автомобиль на мосту, а затем упал в воду.




Уточняется, что в автобусе находилось около двадцати пассажиров. В настоящее время людей продолжают доставать из затопленного салона.

Напомним, сегодня, 10 мая, на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. Погиб один человек, пятерых госпитализировали.

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#санкт-петербург
#аварии
#автобус
#дтп
#люди
#пострадавший
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Автобус с пассажирами тонет в Петербурге – видео
Автобус врезался в два автомобиля и упал в воду на набережной Мойки
10 мая 2024, 13:55

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

На набережной Мойки автобус врезался в два автомобиля, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. Об этом пишет издание «Фонтанка».
На опубликованных кадрах видно только крышу автобуса. Прохожие помогают вытаскивать людей из тонущей машины.

На место происшествия прибыли спасатели, которые также эвакуируют людей из салона сначала на крышу, а затем на сушу.



По последним данным, в результате ДТП погиб один человек. Информация о пострадавших уточняется.

Telegram-канал «Mash на Мойке» пишет, что в автобусе находилось 20 пассажиров.

В настоящее время в районе ДТП полностью парализовано движение транспорта.

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#санкт-петербург
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На комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге неизвестные 9 мая совершили нападение
Посольство РФ заявило о нападении на комплекс экс-генконсульства РФ в Лейпциге
10 мая 2024, 13:36

Фото: iStock/artolympic

9 мая неизвестные совершили нападение на комплекс бывшего генконсульства России в Лейпциге. Об этом сообщили в российском посольстве.
В посольстве заявили, что Россия направит протест Германии в связи с данным нападением. В российском ведомстве назвали провокацией нападение на комплекс экс-генконсульства России, также потребовали от германской стороны наказания злоумышленников.

Уточняется, что группа преступных единомышленников громко поддерживали акцию, оставаясь за оградой объекта, в то время как злоумышленники на балконе служебного здания развернули плакаты антироссийского содержания.

Ранее сообщалось, что полиция Берлина задержала десятерых человек на акциях по случаю Дня Победы. На них собрались несколько сотен человек.

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В Астрахани задержали возможного распространителя наркотиков, от которых погибли 5 человек
В Астрахани задержали возможного распространителя наркотиков, убивших 5 человек
10 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Полицейские в Астрахани задержали подозреваемого в распространении наркотиков, от которых умерли пять человек и были госпитализированы 14 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Уточняется, что задержанным оказался двадцатилетний уроженец одной из стран Центральной Азии. С его слов, координаты для работы он получал в Telegram.

Злоумышленник признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело.

Отмечается, что жертвами наркотиков стали лица от 18 до 40 лет. Примечательно, что у одного из пострадавших при себе было обнаружено вещество, которое, по данным экспертизы, является метадоном.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон.

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#наркотики
#уголовное человек
#telegram
#пострадавший
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Мать тайком забрала из больницы троих детей, живших в подвале в Петербурге
10 мая 2024, 11:28

Фото: iStock/Golfcuk

Мать троих детей, которые жили в петербургском подвале с отцом, тайком забрала их из больницы, куда они попали уже после помещения в соцучреждение. Об этом аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге сообщил РИА Новости.
Напомним, что в апреле в подвале одного из петербургских домов были обнаружены мальчики 2017, 2020 и 2022 годов рождения. Дети жили в антисанитарных условиях с 41-летним мужчиной, который заявил, что является их биологическим отцом. Их поместили в социальное учреждение.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении обоих родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

По данным городского СУ СК РФ мать детей уже привлекалась к административной ответственности по данному вопросу.

В начале мая дети оказались в больнице, где им диагностировали ОРВИ. После выздоровления они остались в медучреждении на карантине, поскольку у них отсутствовали прививки.

В ночь на четверг 9 мая мать пришла навестить детей в больнице и забрала их оттуда без разрешения органов опеки. Родительских прав она не лишена. Правоохранительные органы пока не комментировали данный инцидент.

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#санкт-петербург
#дети
#уголовное дело
#родители
#нарушение
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СК РФ возбудит дело по факту осквернения памятника советским военным в Финляндии
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника военным в Хельсинки
10 мая 2024, 11:09

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России возбудит уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
В День Победы на кладбище советских солдат в Малми-Кивикко в Хельсинки неизвестные залили красной краской памятник советским военным. На место происшествия посольство России оперативно вызвало полицию. Правоохранители зафиксировали причинённый ущерб. Затем усилиями неравнодушных сотрудников дипмиссии и проживающих в Финляндии россиян удалось устранить наиболее заметные следы повреждений. Россия будет решать совместно с Финляндией вопрос полного восстановления памятника.

Поручению председателя Следственного комитета России по факту произошедшего будет возбуждено уголовное дело.

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#следственный комитет
#вандализм
#памятник
#военные
#финляндия
#россия
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Украинские кураторы подговорили сотрудницу Wildberries совершить диверсию
Shot: 16-летнюю россиянку и двух ее друзей задержали за поджог по заказу Украины
10 мая 2024, 10:25

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Воронежской области задержаны 16-летняя девушка и двое студентов за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Обгоревший релейный шкаф между станциями Сомово и Отрожка был обнаружен во время обхода путей. Подозреваемых молодых людей задержали.

Они рассказали, что в одном из мессенджеров с ними связались неизвестные кураторы из Украины и пообещали заплатить тридцать тысяч рублей за поджог релейного шкафа. В ночь на 1 мая молодые люди совершили попытку вскрыть оборудование, однако у них не получилось, в результате приятели облили релейный шкаф горючей жидкостью и подожгли.

Уточняется, что техника не получила серьезных повреждений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором

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#ночь
#поджог
#техника
#оборудование
#люди
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В Казахстане ожидается вынесение приговора Куандыку Бишимбаеву
10 мая 2024, 09:53

Фото: iStock/Zolnierek

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев ожидает вынесения приговора по делу об убийстве своей жены Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд по этому делу длится уже более месяца. Судебный процесс ведется по нескольким статьям.

Первая предусматривает тюремное заключение на пятнадцать лет, а вторая — только на два года. Примечательно, что Бишимбаев множество раз менял свои показания.

Ранее Бишимбаев процитировал в последнем слове на суде лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По его словам, в нацистской Германии 30-х годов существовал министр пропаганды Йозеф Геббельс, которому якобы принадлежат следующие слова: «Чем ужасней будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди».

Напомним, Салтанат Нукенову нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане BAU в Астане. По версии следствия, ее муж, бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, избивал ее до смерти около 8 часов.

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#суд
#министр
#люди
#казахстан
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