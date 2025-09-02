В организации «Отцы рядом» придумали, как сократить число разводов в РФ
В РФ предложили делить материнский капитал между двумя родителями
Члены общественной организации «Отцы рядом» предложили переименовать «материнский» капитал в «семейный» для того, чтобы средства между обоими родителями распределялись равномерно. Подробности инициативы раскрыл юрист, председатель организации Иван Курбаков.
Он пояснил, что в случае развода материнским капиталом может пользоваться только женщина.
«Юридическая категория "семейного капитала" устранит эту несправедливость, снизит заинтересованность в разводах, поскольку деньги станут общими. Также будет требоваться согласие второго родителя, что защитит права отцов при разводе и предотвратит нецелевое использование этих денег», — заявил Курбаков Общественной Службе Новостей.Общественник также считает, что подобная инициатива сможет укрепить браки.
Тем временем argumenti.ru пишут, что с 1 сентября текущего года соцфонд будет выплачивать пособия студенткам по беременности и родам. При этом сумма выплат будет равна региональному прожиточному минимуму и зависеть от места регистрации.
«Раньше выплаты производили учебные организации, и сумма была на уровне средней стипендии», — говорится в статье.
Отмечается, что господдержка будет предоставляться беременным студенткам вузов, колледжей и научных центров, обучающимся очно.