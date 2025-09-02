В организации «Отцы рядом» придумали, как сократить число разводов в РФ

02 сентября 2025, 14:53

В РФ предложили делить материнский капитал между двумя родителями

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Члены общественной организации «Отцы рядом» предложили переименовать «материнский» капитал в «семейный» для того, чтобы средства между обоими родителями распределялись равномерно. Подробности инициативы раскрыл юрист, председатель организации Иван Курбаков.





Он пояснил, что в случае развода материнским капиталом может пользоваться только женщина.





«Юридическая категория "семейного капитала" устранит эту несправедливость, снизит заинтересованность в разводах, поскольку деньги станут общими. Также будет требоваться согласие второго родителя, что защитит права отцов при разводе и предотвратит нецелевое использование этих денег», — заявил Курбаков Общественной Службе Новостей.

