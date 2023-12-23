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Миронов рассказал Кравцову о проблеме отмены ёлок в некоторых школах

23 декабря 2023, 19:10
Фото: istockphoto/Suzi Media Production

Фото: istockphoto/Suzi Media Production

Лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов сообщил министру просвещения Сергею Кравцову о проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых российских школах.
Это связано с пожеланиями родителей детей-мигрантов.

«Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов <…> Какая елка? У нас это не принято. Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», - заявил Миронов в пятницу на съезде партии.

Ранее в Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки. Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан.

Baza сообщает, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула. У большинства пострадавших детей диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.

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#ёлка
#дети
#школа
#мигранты
#россия
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В Хакасии проверят детские площадки после обрушения горки
23 декабря 2023, 19:31

Фото: istockphoto/Svetlanais

Глава региона Валентин Коновалов обратился к родителям с призывом «пристально следить за своими детьми на игровых площадках как потенциально опасных местах».
ТАСС пишет, что безопасность детских площадок, в этом числе горки и снежные городки, проверят в Хакасии после обрушения горки в Усть-Абакане. Там пострадали восемь человек. Об этом сказано в сообщении правительства республики.

Сообщается, что двое детей госпитализированы, 6 человек отпустили домой.

Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан. Baza пишет, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула.

Медики диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.

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#дети
#проверка
#зима
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Депутат Шолохов поддержал идею лишить Киркорова звания народного артиста
23 декабря 2023, 19:02

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддерживает идею лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России.
Об этом пишет «Подъем».

«Это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания. И если опросить народ, то выяснится, что никаким народным он отродясь не был», — считает Александр Шолохов.
Парламентарий считает, что подобные выходки недопустимы для россиянина и любого человека, сопереживающего своей стране.

Ранее общественник Виталий Бородин обратился в Минкульт России с просьбой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Филипп Киркоров надел полупрозрачный костюм. Его образ со званием народного артиста не вяжется. Так решил Виталий Бородин и обратился в Минкульт с просьбой лишить артиста регалий.

Вечеринка прошла в ночь на 21 декабря в столичном клубе «Мутабор». Дресс-код праздника предполагал наличие минимума одежды. Гостями вечеринки были Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая Ксения Собчак и многие другие звезды шоу-бизнеса.


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#госдума
#депутат
#новости
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Более 20 тысяч человек погибли при атаках в секторе Газа
Минздрав Палестины: 20 258 человек погибли при атаках в секторе Газа
23 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

В Министерстве здравоохранения Палестины раскрыли число погибших и раненных при ударах израильской армии в секторе Газа. Информация приводится в Telegram-канале ведомства.
В результате израильских атак на территории сектора Газа с начала конфликта погибли 20 258 человек, 53 688 – ранены.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к членам палестинского движения ХАМАС с предупреждением о том, что для них возможны лишь два пути: капитуляция или смерть. Также он добавил, что Израиль будет продолжать борьбу до тех пор, пока не выполнит поставленные цели и не одержит победу. К целям относится ликвидация ХАМАС и освобождение заложников.

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#сектор газа
#погибшие
#атака
#израиль
#хамас
#конфликт
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Россиянам показали новогоднюю ёлку в кабинете Путина
Журналист Зарубин показал новогоднюю ёлку в кабинете президента Путина
23 декабря 2023, 18:06

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» показал новогоднюю ёлку, которую установили в кабинете президента России Владимира Путина.
В своём Telegram-канале он опубликовал отрывок передачи, в котором рассказал, что каждый год дизайн ели в кабинете главы государства меняется. В этом году новогоднее дерево украшено красными и золотыми шарами, игрушками в русских народных костюмах и гирляндами.


Ранее Владимир Путин поделился, как будет праздновать Новый год. Он рассказал, что проведёт новогоднюю ночь в кругу близких людей, с которыми будет общаться на бытовые темы.

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#владимир путин
#новый год
#ёлка
#кремль
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В Пушкино и Ивантеевке открыли новые катки
23 декабря 2023, 17:45

Фото: пресс-служба г.о. Пушкинский

В Пушкино и Ивантеевке состоялось торжественное открытие двух ледовых арен. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе городского округа Пушкинский.
Новые катки с искусственным льдом открылись в день проведения областного мероприятия «Ретропраздник «12 месяцев» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и при поддержке Министерства благоустройства региона. Проект был реализован в рамках программы «Комфортная городская среда».

Площадки для катания на коньках появились в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино и в Городском парке культуры и отдыха города Ивантеевка.

«В рамках проекта «Зима в Подмосковье» в Пушкинском подготовлена масштабная развлекательная программа для детей и взрослых. Этот зимний сезон мы постарались сделать ещё ярче и увлекательнее – весёлые мероприятия, фестивали, тюбинговые горки, игровые зоны. Письма с самыми заветными желаниями дети могут передать Деду Морозу в его резиденции. С Наступающим Новым годом и Рождеством!» – поздравил жителей округа Максим Красноцветов.

Гости новых катков смогут взять в прокат необходимый инвентарь и оставить вещи в отапливаемых раздевалках.

Вход на ледовые арены бесплатный.

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#городская среда
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Умер композитор Кажлаев
23 декабря 2023, 15:48

Фото: istock / SergeyPankratov

92-летний Герой Труда РФ, народный артист СССР композитор Мурад Кажлаев скончался в Дагестане.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе республиканского министерства культуры.

«К сожалению, в Дагестане скончался Мурад Кажлаев», - заявил собеседник агентства.
Как сообщила ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, творческое наследие Мурада Кажлаева явилось одним из самых высоких достижений культуры Дагестана XX века. Оно навсегда останется предметом национальной гордости.

«Всю свою жизнь Мурад Магомедович уделял самое серьезное внимание профессиональной подготовке молодых музыкантов. И венцом этой кропотливой работы стало создание республиканской школы для особо одаренных детей имени композитора, которой Мурад Кажлаев руководил до последних дней», - сказала Зарема Бутаева.
Мурада Кажлаева похоронят рядом с его женой на махачкалинском кладбище на улице Танкаева.

Композитор Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года. Является основоположником дагестанской композиторской школы, автором первого национального балета «Горянка» (по поэме Расула Гамзатова).

Был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, худруком Дагестанской государственной филармонии, худруком и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения.

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#музыкант
#композитор
#новости
#общество
#дагестан
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В России более 4,9 млн должников не смогут выехать за границу
23 декабря 2023, 15:05

Фото: istockphoto/.YakobchukOlena

В РФ почти 5 млн человек ограничены в выезде за рубеж из-за долгов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«В настоящее время временные ограничения в праве выезда из Российской Федерации действуют в отношении более 4,9 млн должников», —сказано в сообщении.
В 2017 году перед Новым годом из-за долгов невыездными были 1,8 млн россиян. В 2018 году —3 млн. В 2022 году ограничения коснулись 8 млн должников.

Ранее сообщалось, что 18 самолетов, которые направлялись в Сочи, сменили курс и приземлились в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Росавиации. Инцидент произошёл с 18 российскими лайнерами в субботу, 23 декабря. Из-за сильного бокового ветра и осадков, самолёты не смогли приземлиться в сочинском аэропорту и сели в ближайших аэропортах.

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#долги
#россия
#туризм
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Пробка из 300 автомобилей образовалась на границе России и Польши
23 декабря 2023, 15:02

Фото: iStock/alexandragl1

Огромная пробка из автомобилей с иностранными госномерами образовалась на польско-российской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».
По данным издания, затор образовался на въезде в Калининград со стороны Польши. В нём стоят свыше 300 автомобилей, которые уже более суток ожидают прохождения границы.

Отмечается, что большая часть автомобилей имеют номера Германии. Также есть машины с чешскими и бельгийскими госномерами.

Ранее заместитель госсекретаря США по европейским делам Джеймс О'Брайен заявил, что Польша должна стать лидером Евросоюза. Для этого, по его словам, у страны есть все возможности. К тому же, Польша тратит значительно больше средств на оборонные нужды, в отличие от других стран ЕС.

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#польша
#россия
#пробки
#граница
#калининград
#автомобили
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В России предложили запретить учителям пользоваться телефонами на уроке
Омбудсмен Мороков предложил запретить учителям пользоваться телефонами на уроке
23 декабря 2023, 12:50

Фото: iStock/undefined undefined

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков предложил распространить запрет на использование телефона во время уроков на учителей. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что должны соблюдаться равные условия, поэтому, запрещая использование телефонов детьми, необходимо сделать то же самое в отношении педагогов.

Мороков добавил, что телефоны оказывают негативное влияние на образовательный процесс, мешая свободному взаимодействию между учениками и учителем и влияя на сосредоточенность.

Вместе с тем, омбудсмен призвал правильно подойти к реализации таких мер. Приказа от директора может быть недостаточно, поскольку вероятно оказание противодействия и устраивание демонстрационных акций.

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#учителя
#телефоны
#образование
#омбудсмен
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