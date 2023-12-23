Миронов рассказал Кравцову о проблеме отмены ёлок в некоторых школах

Фото: istockphoto/Suzi Media Production
Лидер партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Миронов сообщил министру просвещения Сергею Кравцову о проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых российских школах.
Это связано с пожеланиями родителей детей-мигрантов.
Ранее в Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки. Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан.
Baza сообщает, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула. У большинства пострадавших детей диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.
Читайте также:
В Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки
Россиянам показали новогоднюю ёлку в кабинете Путина
Юрист Нечаева назвала минусы увольнения перед Новым годом
«Я сегодня направил обращение министру просвещения Кравцову. Послушайте, вы знаете, что у нас в некоторых школах в России не будет новогодних елок, потому что родителям детей-мигрантов <…> Какая елка? У нас это не принято. Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», - заявил Миронов в пятницу на съезде партии.
Baza сообщает, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула. У большинства пострадавших детей диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.
Читайте также:
В Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки
Россиянам показали новогоднюю ёлку в кабинете Путина
Юрист Нечаева назвала минусы увольнения перед Новым годом
Мария Фирсова