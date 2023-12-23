В Хакасии дети сломали ноги во время обрушения горки

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Горка располагается на центральной площади в посёлке Усть-Абакан.
Baza сообщает, что сегодня там собралось большое количество детей. На горку забрались сразу несколько человек. Конструкция не выдержала и рухнула.
У большинства пострадавших детей диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.
Травмы получил и один взрослый. Пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что житель Белорецка избил школьника за то, что подросток использовал нецензурную лексику. Школьник получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица, рассказали в пресс-службе МВД по региону.
В белорецкий отдел полиции обратилась мать школьника с заявлением о том, что её сына-школьника избил мужчина. Судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение, что 15-летний парень получил сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица.
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У большинства пострадавших детей диагностировали переломы ног. У одного из пострадавших компрессионный перелом позвоночника.
Ранее сообщалось, что житель Белорецка избил школьника за то, что подросток использовал нецензурную лексику. Школьник получил сотрясение мозга и кровоподтеки лица, рассказали в пресс-службе МВД по региону.
В белорецкий отдел полиции обратилась мать школьника с заявлением о том, что её сына-школьника избил мужчина. Судебно-медицинская экспертиза вынесла заключение, что 15-летний парень получил сотрясение головного мозга, кровоподтеки в области лица.
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Мария Фирсова