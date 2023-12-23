Россиянам показали новогоднюю ёлку в кабинете Путина

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Журналист Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» показал новогоднюю ёлку, которую установили в кабинете президента России Владимира Путина.
Ранее Владимир Путин поделился, как будет праздновать Новый год. Он рассказал, что проведёт новогоднюю ночь в кругу близких людей, с которыми будет общаться на бытовые темы.
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Анастасия Чинкова