В 2025 году с ЕГЭ было удалено 781 человека за нарушение правил экзамена
В этом году с ЕГЭ было удалено 781 человека за нарушение правил экзамена. Об этом сообщает ТАСС.
Наиболее популярными нарушениями у учащихся стало использование телефонов и шпаргалок.
«Удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107», — цитирует агентство данные Рособрнадзора.
Ведомство регулярно улучшает способы контроля, чтобы обеспечить честную сдачу итогового экзамена. Таким образом Рособрнадзор работает над созданием максимальной объективности и справедливости выставления оценок.