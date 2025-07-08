В 2025 году с ЕГЭ было удалено 781 человека за нарушение правил экзамена

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В этом году с ЕГЭ было удалено 781 человека за нарушение правил экзамена. Об этом сообщает ТАСС.



Наиболее популярными нарушениями у учащихся стало использование телефонов и шпаргалок.

«Удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107», — цитирует агентство данные Рособрнадзора.

Ведомство регулярно улучшает способы контроля, чтобы обеспечить честную сдачу итогового экзамена. Таким образом Рособрнадзор работает над созданием максимальной объективности и справедливости выставления оценок.
Иван Мусатов

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