В 2025 году с ЕГЭ было удалено 781 человека за нарушение правил экзамена

08 июля 2025, 04:33

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В этом году с ЕГЭ было удалено 781 человека за нарушение правил экзамена. Об этом сообщает ТАСС.





Наиболее популярными нарушениями у учащихся стало использование телефонов и шпаргалок.





«Удален 781 человек, из них за наличие телефона — 261, за шпаргалки — 413, иное — 107», — цитирует агентство данные Рособрнадзора.