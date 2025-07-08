В ЛДПР предложили выдавать землю семейным парам после 10 лет брака
Партия ЛДПР разработала законопроект, по которому предлагается бесплатно выдавать земельные участки семейным парам после 10 лет брака. Об этом сообщает ТАСС.
«Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей», — передает агентство текст пояснительной записки к проекту.
Согласно выдвинутой инициативе, у земельного участка должны быть подъездные дороги и доступ к инженерному обеспечению. К тому же территория должна находиться внутри субъекта.
Участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи. Как отмечено в документе к законопроекту, инициатива позволит улучшить благостостояние семей и положительно скажется на их здоровье.