Путин подписал закон об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.
Согласно предоставленному документу, за игнорирование требования полицейского остановиться водители могут получить штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Ранее за это размер взыскания находился на уровне 500–800 рублей. Данным нововведением нововведением власти хотят повысить дисциплину на дорогах.
За отказ пройти весовой и габаритный контроль транспорта могут оштрафовать на 600 тысяч. Если гражданин нарушил порядок подачи сведений в систему выдачи спецразрешений на движение грузовиков, то тогда он будет обязан заплатить от 3 до 5 тысяч. Для должностных лиц размер взыскания увеличен до 20-30 тысяч, а для юрлиц до 50-150 тысяч рублей.
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