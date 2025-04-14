Миронов: во многих районах РФ появились мигрантские гетто со своими законами

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По словам лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, в ряде регионов России появились мигрантские гетто, которые живут по своим законам. Об этом политик заявил в интервью для «Парламентской газеты».
«В таких гетто живут по своим законам. Еще несколько лет назад мы предупреждали об этих рисках, но нас „шикали“ и обвиняли в отсутствии толерантности. Речь не о национализме — Россия исторически многонациональна. Проблема в том, что приезжие, вместо интеграции, создают изолированные группы, что провоцирует межэтническую напряженность», — сказал Миронов.
Ярким показателем этого являются оперативные сводки правоохранительных органов. Сейчас наблюдается рост преступности в данных районах на почве культурных различий. Больше всего мигранты стали приезжать в центральную и южную части России. Все из-за работы, которую предоставляют регионы. Наибольший приток приезжих происходит из Узбекистана и Таджикистана.
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