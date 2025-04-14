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Миронов: во многих районах РФ появились мигрантские гетто со своими законами

Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

По словам лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, в ряде регионов России появились мигрантские гетто, которые живут по своим законам. Об этом политик заявил в интервью для «Парламентской газеты».
«В таких гетто живут по своим законам. Еще несколько лет назад мы предупреждали об этих рисках, но нас „шикали“ и обвиняли в отсутствии толерантности. Речь не о национализме — Россия исторически многонациональна. Проблема в том, что приезжие, вместо интеграции, создают изолированные группы, что провоцирует межэтническую напряженность», — сказал Миронов.

Ярким показателем этого являются оперативные сводки правоохранительных органов. Сейчас наблюдается рост преступности в данных районах на почве культурных различий. Больше всего мигранты стали приезжать в центральную и южную части России. Все из-за работы, которую предоставляют регионы. Наибольший приток приезжих происходит из Узбекистана и Таджикистана.

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#суд
#россия
#рост
#мигранты
#регионы
Telegraph: в Лондоне ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории
14 апреля 2025, 02:15

Фото: iStock/LuckyBusiness

Ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с Имперским колледжем столицы Англии впервые смогли вырастить человеческие зубы в лабораторных условиях. Об этом пишет газета Telegraph.
«Ученые впервые успешно вырастили человеческие зубы в лаборатории», — сообщает издание.

Как оказалось, специалистам удалось создать условия, которые повторяют необходимую среду для роста зуба. С помощью этого появляется возможность в будущем интегрировать зуб в челюсть, в отличии от пломб и имплантов.

Ученые предполагают, что технология может быть использована в двух форматах. В первом зуб выращивают в лаборатории и пересаживают в челюсть, а во втором клетки зуба вживляются на ранней стадии, после чего зуб созревает уже во рту человека.

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#стоматология
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Госдума рассмотрит запрет на работу коллекторов в России
Депутаты ЛДПР внесут в ГД проект о запрете работы коллекторов в России
14 апреля 2025, 00:53

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым разработали законопроект о запрете работы коллекторов в России.Об этом пишет РИА Новости.
«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — объясняется суть проекта в пояснительной записке.

При этом у кредитных организаций сохранится право самостоятельно взыскивать задолженности с заемщиков. Весь процесс будет регулироваться правовым полем. В качестве разрешающих действий по взысканию задолженностей называются звонки с напоминаем о долге и возможность продления кредитного договора.

Как отметил Ярослав Нилов, в России следует запретить психологическое давление и терроризирование заемщиков, которые сейчас часто практикуется у коллекторских фирм.

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#госдума
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В Москве закрасили нарисованные на стене Виктора Цоя граффити «Техник»
На Арбате на стене Цоя закрасили надпись, посвящённую рэперу Паше Технику
13 апреля 2025, 18:57

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В центре Москвы, на Арбате, на стене Виктора Цоя художники полностью закрасили граффити «Техник», посвящённые недавно умершему рэперу Паше Технику.
Как сообщает РИА Новости, художник Роман Яковлев сначала заклеил надпись плакатом с изображением Цоя, затем к нему присоединились другие мастера, которые закрасили граффити (они создали новые рисунки) и восстановили портрет солиста группы «Кино».

Ранее основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин прокомментировал ситуацию с появлением надписи о рэпере Паше Технике на стене памяти Виктора Цоя. Музыкант назвал это вандализмом и выразил надежду, что поклонники рок-музыканта восстановят первоначальный вид стены.

Фанаты рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) 10 апреля разрисовали стену, посвящённую Цою в Москве. Надпись занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино».

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Учёные из Университета Ньюкасла раскрыли новые подробности крушения знаменитого Титаника
13 апреля 2025, 18:15

Фото: iStock/MR1805

Доцент кафедры кораблестроения Университета Ньюкасла (Великобритания) Саймон Бенсон раскрыл новые факты о крушении крупнейшего трансатлантического лайнера «Титаник» в 1912 году.
Профессор рассказал телеканалу ABC о проведении самого подробного на сегодняшний день 3D-сканирования обломков корабля. В Великобритании смогли отсканировать 715 тысяч изображений обломков лайнера, чтобы в дальнейшем сконструировать цифровую копию «Титаника» вплоть до мелких деталей.

Благодаря этому учёные из Ньюкасла смогли определить точное время, которое потребовалось лайнеру столкнуться с айсбергом, а именно 6,3 секунды.

Ранее в Южной центральной главке собора Петра и Павла в Петергофе, в самой луковице, реставраторы нашли фотографию 1983 года, на которой изображён Валентин Павлович Рыбичев, принимавший участие в реставрационных работах собора в 1974-1989 гг.

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#великобритания
#корабль
#крушение
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Марьин день 14 апреля: почему нельзя начинать новые дела и работы в саду, народные приметы
13 апреля 2025, 18:13

Фото: iStock/bjorn999

В народном календаре 14 апреля отмечается Марьин день или Марья — зажги снега. Название происходит от наблюдений наших предков: к этому дню солнце начинало светить ярче и создавать блики на снегу и в ручьях.
Православные верующие почитают сегодня преподобную Марию Египетскую, а также для христиан это первый день Страстной седмицы, вслед которой наступает главный христианский праздник — Пасха. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Yvonne Wacht

Преподобная Мария Египетская жила в V–VI веках. В юности она вела порочную жизнь, но в 17 лет обратилась к покаянию. Однажды, направляясь в Иерусалим, она не смогла войти в храм Воскресения из-за своей нечистоты. Поняв это, Мария молила Бога и Богоматерь о прощении и вошла в храм.

После этого Мария исполнила свое обещание и изменила свою жизнь. Она удалилась в Иорданскую пустыню, где провела почти полвека в посте и молитве, искореняя греховные желания. Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре, по воле Божьей встретился в пустыне с преподобной Марией, которая к тому времени была уже в преклонном возрасте. Он был восхищён её духовной чистотой и способностью видеть будущее.

Перед уходом старца святая попросила его вернуться через год для ее причастия. Совершив таинство, Зосима сова ушел, а вернувшись еще через год, не застал Марию в живых. Старец похоронил ее останки в 521 году. Святая Мария покинула этот мир, оставив яркий пример покаяния и святости.

Приметы дня


Если к этому дню на реке льда нет, или он остался на берегу – значит, год будет тяжелым.
Пчелы рано вылетели – весна будет теплой.
Много капели с крыш — к урожайному году.
Гроза на Марью предвещает лето без осадков.

Что можно делать 14 апреля


Фото: iStock/Motortion

С началом Великого понедельника начинается подготовка к празднованию Пасхи. До четверга верующие наводят порядок в доме, планируют дела на предстоящую неделю, чтобы освободить время для духовного очищения и проявления милосердия в последние дни перед праздником.

14 апреля начинается период самого строгого поста. В этот день лучше воздержаться от лишних слов и действий, а также сохранять спокойствие.

В древности в этот день было принято очищать входную дверь с обеих сторон, чтобы изгнать из жилища все несчастья и беды.

«Есть косвенные признаки»: Эксперт рассказал, как выбрать куличи и яйца к Пасхе
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Что нельзя делать в этот день


В день Марьи не рекомендуется устраивать торжества и гуляния, а также предаваться чревоугодию и употреблять алкоголь. Тех, кто ослушается этого запрета, могут ожидать неприятности и проблемы со здоровьем.

Не имеет смысла начинать новые дела — считается, что они будут обречены на неудачу.

Не стоит в этот день и работать в саду или копать землю, это может навредить урожаю и здоровью.

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#радио 1
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