Мировой рекорд: 374 волынщика исполнили хит AC/DC в Мельбурне
В Мельбурне состоялось беспрецедентное музыкальное событие, на котором 374 волынщика совместно исполнили композицию группы AC/DC «It’s a Long Way to the Top». Кадры с места событий показало агентство Associated Press.
Выступление приурочили к первому за десятилетие концерту легендарной рок‑группы. Мероприятие, получившее название «Великая мельбурнская волыночная битва», прошло на площади Федерации. Как раз по этой улице участники AC/DC ехали на грузовике в клипе 1976 года на песню «It’s a Long Way to the Top».
Среди музыкантов особо выделился 98‑летний волынщик Гэвин Дэйви. Он назвал участие в рекордном выступлении «весёлым финалом» своей музыкальной карьеры.
Предыдущий мировой рекорд принадлежал 333 музыкантам из Болгарии. Его зафиксировали в 2012 году.
Читайте также: