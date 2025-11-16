Основатель Pink Floyd обвинил Запад в сокрытии правды о нацистах на Украине
Страны Запада не хотят, чтобы их граждане знали правду о нацистах на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
Музыкант вспомнил свою 18-летнюю знакомую из Украины по имени Алина. В одной из их электронных переписок она утверждала, что на её родине нет нацистов.
По словам исполнителя, девушка не была знакома с личностью Степана Бандеры, не знала о батальоне «Азов»* и событиях в стране в период Второй мировой войны. Уотерс выразил сожаление по поводу происходящего в стране.
