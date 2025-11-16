16 ноября 2025, 10:08

Основатель Pink Floyd Уотерс: Запад скрывает правду о нацистах на Украине

Фото: iStock/Silent_GOS

Страны Запада не хотят, чтобы их граждане знали правду о нацистах на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.