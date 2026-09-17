Мыши с человеческим мозгом: учёные из Стэнфорда открыли новые пути к лечению шизофрении и эпилепсии
Исследователи из Стэнфордского университета совершили важный шаг в нейробиологии. Они создали генетически модифицированных мышей, в мозг которых пересадили выращенные в лаборатории клетки человеческого мозга, сообщает The Guardian.
Для эксперимента учёные использовали грызунов, выведенных без собственной коры головного мозга. В их нервную систему внедрили человеческие клетки, чтобы смоделировать работу отдельных участков мозга в живом организме. Такой подход позволяет наблюдать, как развиваются нейронные связи и как на них влияют потенциальные лекарства — и всё это в контролируемых лабораторных условиях.
Главная цель проекта — разработать более эффективные методы лечения тяжёлых неврологических и психических расстройств. Результаты работы могут стать основой для новых терапий при шизофрении, эпилепсии, церебральном параличе и некоторых формах когнитивных нарушений. Подобная модель даёт уникальную возможность тестировать препараты и изучать механизмы заболеваний, которые раньше было невозможно полноценно воспроизвести в стандартных лабораторных условиях, заявил профессор психиатрии Серджиу Паска, руководивший исследованием.
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