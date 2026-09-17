Мыши с человеческим мозгом: учёные из Стэнфорда открыли новые пути к лечению шизофрении и эпилепсии

17 сентября 2026, 02:23

Учёные создали мышей с почти человеческим мозгом для исследования болезней

Фото: iStock/Anant_Kasetsinsombut

Исследователи из Стэнфордского университета совершили важный шаг в нейробиологии. Они создали генетически модифицированных мышей, в мозг которых пересадили выращенные в лаборатории клетки человеческого мозга, сообщает The Guardian.