В Татарстане поделились статистикой раскрываемости интернет-преступлений

16 сентября 2026, 20:51

В Татарстане раскрывается каждое четвертое интернет-преступление

Фото: istockphoto/welcomia

В Татарстане раскрываемость интернет-преступлений достигла почти 25%. Об этом на пресс-конференции, посвященной противодействию мошенничеству, сообщил прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.





По его словам, в республике продолжается снижение числа интернет-преступлений, пишет «Татар-информ». За восемь месяцев 2026 года их зарегистрировано 10,5 тыс., тогда как за аналогичный период прошлого года — чуть более 18 тыс., что на 42% меньше. В этом году мошенничество составило более 5,5 тыс. случаев, кражи — более 1,5 тыс., неправомерный доступ к компьютерной информации — 783 случая. Раскрываемость интернет-преступлений составила почти четверть от общего числа.



Фаттахов отметил, что, несмотря на общее снижение уровня преступности в республике, злоумышленники оперативно адаптируются к ситуации и используют острые социальные темы для обмана граждан. Жертвой одной из таких схем стал житель Нижнекамска, лишившийся крупной суммы после клика по ссылке о покупке топлива.





«Правоохранительные органы Нижнекамска зафиксировали случаи хищения денежных средств с использованием вредоносного программного обеспечения. Как установлено в ходе проверки, потерпевший, житель города Нижнекамска, находясь в сети Интернет, увидел всплывающее окно с предложением, где можно приобрести бензин по выгодной цене», — рассказал Фаттахов.