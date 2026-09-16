Юрист рассказала о повышении спроса на брачные договоры в России

16 сентября 2026, 19:52

Юрист Шакурова: В России брачные договоры стали пользоваться повышенным спросом

Фото: iStock/ronstik

В последние годы на российском рынке юридических и нотариальных услуг всё чаще пользуются спросом брачные договоры. Об этом рассказала юрист по семейному праву Татьяна Шакурова.





По её словам, повышенный интерес к подобным документам происходит из-за того, что супруги вступают в брак с уже имеющимся бизнесом, движимым и недвижимым имуществом, кредитными обязательствами или же, будучи в браке, хотят владеть собственностью единолично.





«Это не говорит о том, что супруги заранее планируют развод, даже напротив, при наличии брачного договора многие семьи продолжают существовать вместе длительные периоды, понимая, что такое разделение — это не только «страховка на случай развода», но и «страховка» на различные непредвиденные обстоятельства в жизни», — пояснила Шакурова в беседе с RuNews24.ru.