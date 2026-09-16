Юрист рассказала о повышении спроса на брачные договоры в России
Юрист Шакурова: В России брачные договоры стали пользоваться повышенным спросом
В последние годы на российском рынке юридических и нотариальных услуг всё чаще пользуются спросом брачные договоры. Об этом рассказала юрист по семейному праву Татьяна Шакурова.
По её словам, повышенный интерес к подобным документам происходит из-за того, что супруги вступают в брак с уже имеющимся бизнесом, движимым и недвижимым имуществом, кредитными обязательствами или же, будучи в браке, хотят владеть собственностью единолично.
«Это не говорит о том, что супруги заранее планируют развод, даже напротив, при наличии брачного договора многие семьи продолжают существовать вместе длительные периоды, понимая, что такое разделение — это не только «страховка на случай развода», но и «страховка» на различные непредвиденные обстоятельства в жизни», — пояснила Шакурова в беседе с RuNews24.ru.
По словам юриста, брачный договор будет полезен для семей, у которых уже есть общее имущество, о разделе которого они договорились. Также он нужен, если планируется покупка имущества на имя одного из супругов, если кто-то из них хочет взять кредит на свои нужды или если у супругов есть отдельный бизнес.
Важно помнить, что в брачном договоре нельзя прописать условия о передаче собственности в случае измены или других действий одного из супругов, кроме тех, что разрешены законом. Брачный договор — это соглашение, и в нем не могут быть указаны личные права и обязанности, чувства сторон или другие нематериальные вещи.