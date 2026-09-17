Российские учёные рассказали об итогах испытания вакцины от Эболы
Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провели успешные испытания новой российской вакцины против вируса Эбола на живых образцах патогена. Об этом «Известиям» рассказал директор центра Денис Логунов.
По его словам, завершена первая фаза клинических исследований. Предварительные испытания прошли совместно с 48‑м ЦНИИ Минобороны — их проводили на доступных живых штаммах вируса Эбола. Однако дальнейшая работа замедлилась, так как возникли сложности с получением от ВОЗ актуальных штаммов, необходимых для подтверждения защитной эффективности вакцины.
Изначально учёные ставили задачу создать препарат, обеспечивающий защиту сразу от нескольких штаммов вируса — в частности, от штаммов Судан и Бундибугио. Но разработка мультикомпонентной вакцины оказалась чрезмерно сложной и затратной. Учитывая, что все компоненты уже подтвердили свою безопасность и прошли клинические исследования, разработчики приняли решение упростить состав: оставить в нём только компонент, направленный против штамма Бундибугио. Теперь планируется завершить испытания на актуальном патогене по упрощённой процедуре.
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