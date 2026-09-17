Российские учёные рассказали об итогах испытания вакцины от Эболы

17 сентября 2026, 01:21

Российские учёные завершили испытание вакцины против Эболы

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провели успешные испытания новой российской вакцины против вируса Эбола на живых образцах патогена. Об этом «Известиям» рассказал директор центра Денис Логунов.