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RT запустил информационный телеканал RT Balkan с круглосуточным вещанием на сербском языке. Главную его студию открыли в Белграде.
В эфире нового телеканала будут показывать международные и региональные новости, аналитику, интервью и документалистику с альтернативной точки зрения.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. По его словам, вопреки ее мнению, что Украина должна победить, для завершения конфликта нужен другой, более рациональный подход.
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«Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей», — заявила главред RT Маргарита Симоньян.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. По его словам, вопреки ее мнению, что Украина должна победить, для завершения конфликта нужен другой, более рациональный подход.
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Данил Пономарев