Ролик RT про Деда Мороза на Украине набрал более миллиона просмотров за сутки

Фото: iStock/Nastco
Видеоролик про Деда Мороза на Украине, опубликованный в телеграм-канале «RT на русском», за сутки собрал более миллиона просмотров. В нем поднимается тема мобилизации в стране, а Дед Мороз противопоставляется Святому Миколаю.
Ролик длительностью 58 секунд начинается с девочки, которая просыпается в ожидании подарков. Она надеется увидеть Деда Мороза и радостно подходит к окну. Однако вместо привычного сказочного персонажа в дом приходит «Святий Миколай», сопровождаемый человеком в военной форме.
«Миколай» быстро теряет свой «свет», когда вместе с помощником вытаскивает отца ребенка из кровати и тащит его на фронт. На финальных кадрах видео появляется настоящий Дед Мороз, который грустно наблюдает за происходящим.
Видео завершается тревожной музыкой и надписью: «Когда в стране не осталось ничего святого».
Пост получил широкое обсуждение среди зрителей, активно делившихся им в социальных сетях — число репостов достигло почти девяти тысяч.
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«Миколай» быстро теряет свой «свет», когда вместе с помощником вытаскивает отца ребенка из кровати и тащит его на фронт. На финальных кадрах видео появляется настоящий Дед Мороз, который грустно наблюдает за происходящим.
Видео завершается тревожной музыкой и надписью: «Когда в стране не осталось ничего святого».
«Украинские националисты считают Деда Мороза пережитком советского прошлого. По их мнению, пусть лучше к детям приходит «самостийный» Святий Миколай. Ну что ж, он и приходит», — подписано в сообщении под видео.
Пост получил широкое обсуждение среди зрителей, активно делившихся им в социальных сетях — число репостов достигло почти девяти тысяч.
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Мария Моисеева