RT запускает проект для иностранцев «Окно в Россию»

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RT запускает новый мультимедийный проект «Окно в Россию» (Gateway to Russia), который позволит иностранцам выучить русский язык, культуру и историю страны, а также узнать обо всех тонкостях оформления гражданства и переезда. Проект запустят при поддержке Минцифры.
«Иностранные пользователи сталкиваются с недостатком качественных, структурированных и актуальных материалов о России, в особенности изложенных в увлекательной и доступной форме, к которой привыкли пользователи соцсетей. «Окно в Россию» заполняет этот пробел», — приводит телеканал слова руководителя проекта Наталии Лебедевой.Как отмечается, «Окно в Россию» будет соединять иностранных посетителей с профильными онлайн-сервисами или ведомствами, чтобы они могли узнать больше о переезде в Россию, об образовании, изучении русского языка и культуры страны.
На данный момент портал функционирует на четырех языках — русском, английском, французском и испанском. Поддержка новых языков ожидается в 2025 году.
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