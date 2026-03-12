Axios: Трамп затянет конфликт с Ираном из-за роста цен на нефть
Помощники президента США Дональда Трампа опасаются, что военная операция против Ирана может затянуться на фоне роста мировых цен на нефть. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным издания, в Белом доме обеспокоены ситуацией на нефтяных рынках после фактической остановки судоходства в Ормузском проливе. Этот маршрут считается одним из ключевых для мировых поставок нефти, поэтому ограничения на движение танкеров уже влияют на стоимость сырья.
Источники Axios утверждают, что в окружении президента считают рост цен на нефть выше «приемлемого уровня» фактором, который может усилить решимость Трампа продолжать давление на Иран. При этом власти США понимают, что дальнейшее подорожание энергоресурсов может ударить по внутреннему рынку топлива.
Ранее представитель центрального штаба вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» допустил, что цена нефти может вырасти до 200 долларов за баррель. По оценкам аналитиков, при таком сценарии стоимость бензина в США может подняться примерно до пяти долларов за галлон.
Сейчас цена топлива в стране уже выросла. После начала американской операции против Ирана бензин подорожал как минимум на 60 центов за галлон и в среднем достиг 3,598 доллара. Источники Axios утверждают, что президент ожидал такого роста и не считает его неожиданным.
Читайте также: