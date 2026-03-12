Сенатор оценил решение РФ воздержаться от голосования в ООН по Ирану
Решение России воздержаться при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану было, по сути, выбором между плохим и очень плохим, поскольку и Иран, и государства Персидского залива остаются важными партнёрами Москвы. Об этом заявил в телеграм вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
В среду СБ ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки по странам Ближнего Востока. При этом в тексте документа не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля, начавших операцию против Ирана. Россия и Китай воздержались, остальные 13 членов Совбеза поддержали резолюцию.
«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям — то да. Но если следовать нашим собственным интересам — то нет», — отметил Косачев.
В тот же день Совбез не принял российский проект резолюции, в котором содержались призыв к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждение ударов по гражданским. За инициативу проголосовали четыре страны, девять воздержались. США как постоянный член с правом вето и Латвия выступили против. Для принятия документа не хватило необходимых девяти голосов «за».
На фоне конфликта Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по израильской территории в ответ на действия Соединённых Штатов и Израиля. 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге страны. Также убили верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. По данным иранских властей, общее число погибших превышает 1,3 тысячи мирных жителей, более 17 тысяч получили ранения.