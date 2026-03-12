Сенатор оценил решение РФ воздержаться от голосования в ООН по Ирану

12 марта 2026, 14:02

Сенатор Косачев: Россия воздержалась от голосования по Ирану из своих интересов

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Решение России воздержаться при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану было, по сути, выбором между плохим и очень плохим, поскольку и Иран, и государства Персидского залива остаются важными партнёрами Москвы. Об этом заявил в телеграм вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.





В среду СБ ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки по странам Ближнего Востока. При этом в тексте документа не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля, начавших операцию против Ирана. Россия и Китай воздержались, остальные 13 членов Совбеза поддержали резолюцию.





«Следовало ли России воспользоваться своим правом вето? Если поддаваться эмоциям — то да. Но если следовать нашим собственным интересам — то нет», — отметил Косачев.