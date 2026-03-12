Иранская авантюра может стать провалом Трампа

12 марта 2026, 11:53

Профессор Хейфец: Трамп понимает только язык силы

Фото: iStock/rarrarorro

Агрессия президента США Дональда Трампа носит системный характер, а ее главной целью является сохранение гегемонии доллара любой ценой. Однако ставка на силу может привести к краху. Так считает профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Виктор Хейфец.





Он не исключил, что Россия может «потерять» Кубу, которая имеет для Москвы символическое значение. США, вероятно, давят экономически и предлагают элите сохранить контроль над частью собственности в обмен на допуск американского капитала. Хейфец уверен, что война Трампу не нужна, поскольку в этом случае беженцы хлынут во Флориду. При этом профессор призвал не бояться напора Вашингтона.





«Трамп тщеславен и хочет войти в историю, но иранская авантюра может стать его провалом. Пусть помнит: Акела однажды промахнулся», — отметил эксперт в разговоре с argumenti.ru.