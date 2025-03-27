Мишустин сменил руководителя «Российского экологического оператора»

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)
Глава административного департамента Минсельхоза Ирина Тарасова назначена руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО). Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Пост ранее занимал Денис Буцаев, которого назначили замминистра по вопросам экологии и природным ресурсам.
Тарасова окончила Московский банковский институт, а также Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). В Минсельхозе работала с 2018 года, а перед этим в сфере финансового учета.
РЭО создали в 2019 году, чтобы реализовать реформу системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). До этого такую работу осуществляли в основном частные организации.
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Никита Кротов