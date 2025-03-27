Президент РФ поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Владимир Путин поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников Росгвардии с Днём войск национальной гвардии. Он особо отметил тех, кто участвует в спецоперации на Украине. Полную запись поздравления президента можно посмотреть на официальном сайте Кремля.
В своём обращении Путин подчеркнул ключевую роль ведомства в защите правопорядка, борьбе с преступностью и терроризмом.
25 марта сообщалось, что Путин присвоил звания народных артистов РФ актёрам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
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«Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником, Днем войск Национальной гвардии, военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов, с честью служивших во славу Отечества», — сказал президент РФ в видеообращении.Путин напомнил, что традиции Росгвардии уходят корнями в историю Российской империи, укреплялись в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Сегодня эти принципы сохраняются в работе по обеспечению безопасности граждан.
25 марта сообщалось, что Путин присвоил звания народных артистов РФ актёрам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину. Соответствующий указ представлен на официальном портале правовой информации.
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Мария Моисеева