Мишустин утвердил праздничные и выходные дни в 2025 году

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году. Календарь опубликован пресс-службой российского правительства в Telegram-канале.
Соответствующее постановление о праздничных и выходных днях было подписано главой кабмина в пятницу.
По документу, длинные выходные ждут россиян с 1 по 8 января. Также в мае ожидаются выходные с 1 по 4 число и с 8 по 11-е.
Кроме того, четыре дня россияне будут отдыхать в июне – с 12 по 15 число.
После этого выходные ожидаются только в ноябре – со 2 по 4-е.
Читайте также:
Минтруд представил предварительный производственный календарь на 2025 год
Новогодние праздники в 2025 году в России продлятся 11 дней
Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя
По документу, длинные выходные ждут россиян с 1 по 8 января. Также в мае ожидаются выходные с 1 по 4 число и с 8 по 11-е.
Кроме того, четыре дня россияне будут отдыхать в июне – с 12 по 15 число.
После этого выходные ожидаются только в ноябре – со 2 по 4-е.
Читайте также:
Минтруд представил предварительный производственный календарь на 2025 год
Новогодние праздники в 2025 году в России продлятся 11 дней
Собянин поздравил столичных педагогов с наступающим Днем учителя
Анастасия Чинкова