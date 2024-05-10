Мишустин высказался о работе маркетплейсов в России

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Работу маркетплейсов в России необходимо аккуратно отрегулировать, с таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на планерном заседании Государственной думы.
«Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый анти-монопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать», — считает Мишустин.
Напомним, правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным сложило свои полномочия 7 мая, сразу после инаугурации президента Владимира Путина. Глава российского государства предложил вновь назначить на пост председателя правительства Мишустина, что сегодня подтвердили на заседании Государственной думы.
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Евгения Парфентьева