В России оценили вероятность скорой отмены антироссийских санкций США

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Политолог-американист Малек Дудаков рассказал, стоит ли ожидать в ближайшем будущем отмены санкций США против России.
«На мой взгляд, всё-таки не стоит торопиться. Я думаю, что для начала мы увидим возобновление работы дипломатических служб: российской — в Америке, американской — в России. Возможно, что всё-таки нашего посла согласуют в США. Это был бы важный шаг на пути нормализации отношений. Плюс Трамп ещё не назначил своего посла в Россию», — рассказал Дудаков в беседе с RT.
По его словам, только после первых результатов начнутся переговоры о возможном смягчении или снятии санкций. Этот процесс может длиться до года, уточнил эксперт. Тем не менее, Дудаков считает, что вероятность смягчения антироссийских санкций вполне существенна.
Специалист отметил, что уже многие американские компании говорят о возвращении на российский рынок, тем самым лоббируют смягчение санкций.
Ранее газета Financial Times писала, что США могут отменить санкции против России.
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