Мишустин заявил о рекордном росте продолжительности жизни россиян

Фото: сайт Кремля
Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73, 5 лет. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что этот уровень превысил значения, которые были зафиксированы до пандемии коронавируса.
По словам премьера, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России. Мишустин добавил, что необходим рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.
Он также рассказал о работе правительства в области улучшения качества жизни россиян. По его словам, увеличение страховых пенсий в 2023-м году составило 15%, а МРОТ увеличился на 18%.
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По словам премьера, такие показатели ни разу не фиксировались в СССР и современной России. Мишустин добавил, что необходим рост продолжительности именно активной и здоровой жизни.
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Анастасия Хохлова