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МИСК и «Российские Студенческие Отряды» подписали соглашение о сотрудничестве

17 февраля 2024, 19:40
Фото: пресс-служба губернатора МО

Фото: пресс-служба губернатора МО

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» подписали соглашение о сотрудничестве на выставке-форуме «Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора региона.
17 февраля движение студенческих отрядов отмечает своё 65-летие, а крупнейшей молодёжной организации «Российские Студенческие Отряды» исполнилось 20 лет.

«Студенческие отряды, наверное, самая большая, масштабная, мощная организация в стране. Я помню, как в 2020 году мы с Пашей (Павел Ковалев) шаг за шагом создавали отделение в Московской области, и сегодня у нас уже в Подмосковье 3,5 тысячи ребят. (...) огромное спасибо за вашу вовлеченность, за ваши добрые дела и за то, что вы не на словах, а на деле показываете, что труд на самом деле по-настоящему крут», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Фото: пресс-служба губернатора МО
В рамках подписанного соглашения будет реализована организационная, информационная, методическая и иная поддержка студенческих организаций в регионе. Также будет проводится информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.

«Правительство Московской области и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв помогают развитию движения студенческих отрядов. Хочется отдельную благодарность за это выразить. Наше отделение за три года переместилось с 82-го на 9-е место в стране. Это большой результат всей команды Подмосковья», – рассказал руководитель Московского областного регионального отделения МООО РСО Павел Ковалёв.
Отмечается, что в этом году в рамках сотрудничества уже запланированы различные мероприятия. Будут традиционно проведены открытие и закрытие трудового семестра, Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам, а также специальные мероприятия в честь 65-летия движения студотрядов.

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#студенты
#подмосковье
#сотрудничество
#екатерина швелидзе
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За Путина на президентских выборах готовы проголосовать большинство россиян
ВЦИОМ: Путин набрал бы практически 80% голосов, если бы выборы прошли сейчас
17 февраля 2024, 20:45

Фото: сайт Кремля

Большая часть россиян (79%) заявили, что готовы голосовать за кандидата в президенты на выборах 2024 года и действующего главу государства Владимира Путина. Об этом стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«О готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян», — сказано в исследовании.
Помимо этого, за кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова хотят проголосовать 4% граждан, за Николая Харитонова от КПРФ — 4% россиян, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 2%.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Ранее Путин заявил, что Россия может самостоятельно развивать высокие технологии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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Дарья Дугина посмертно получила Евразийскую философскую премию за свою книгу
17 февраля 2024, 19:21

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Политолог и публицист Дарья Дугина посмертно награждена специальной премией Евразийского философского конгресса за книгу «Эсхатологический оптимизм». Об этом пресс-служба конгресса рассказала РИА Новости.
Отмечается, что книга была впервые напечатала издательством АСТ в 2013 году. В ней представлены научные статьи Дугиной, расшифровки её лекций и выступлений на различных площадках.

Напомним, что Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля в районе подмосковного Одинцова. ФСБ по итогам проверки заявила, что убийство было спланировано украинскими спецслужбами, а исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк.

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#премия
#книга
#политолог
#убийство
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В России создадут перечень профессий, рекомендуемых для подростков
Депутат Киселёв: к 1 июня создадут список рекомендуемых профессий для подростков
17 февраля 2024, 14:25

Фото: iStock/Prostock-Studio

В России к 1 июня разработают список профессий для трудоустройства подростков. Об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Киселёв в рамках выставки-форума «Россия».
Он подчеркнул, что в этом году может возникнуть довольно много соглашений у российских студенческих отрядов с регионами и новые законы с мерами поддержки студенческих отрядов.

Ранее специалисты «Avito Работа» экслюзивно для «Радио 1» создали рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей в Московской области. Лидерами списка стали фрезеровщики и автоэлектрики. В целом отмечается, что количество вакансий в регионе за год выросло на 66%, а средняя заработная плана возросла на 13%.

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#работа
#подростки
#трудоустройство
#рейтинг
#госдума
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Стало известно о подорожании квартир в ближнем Подмосковье
РИА Новости: новостройки в Подмосковье подорожали на 7%
17 февраля 2024, 13:29

Фото: iStock/Aguus

Квартиры в новостройках в ближнем Подмосковье за последний год подорожали в среднем на 7%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Мир квартир».
Отмечается, что с февраля прошлого года из 17 близлежащих к Москве городов цены за квадратный метр первичного жилья выросли сразу в 15 городах. В оставшихся двух цены снизились.

Так, больше всего рост наблюдался в Долгопрудном (на 15,2%), Реутове (на 13,6%) и в Балашихе (на 13,5%).

А падение цен наблюдается в Подольске (минус 3,4%) и Лыткарине (минус 1%).

Самыми дорогими квартирами в Подмосковье стало жильё в Реутове, со средней стоимостью в 11,3 миллиона рублей. Затем идёт Долгопрудный с 11,2 миллионами рублей и Красногорск с 10,4 миллионами рублей.

При этом, квартиры в ближнем Подмосковье в среднем на 45% дешевле, чем в Москве.

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#подмосковье
#жильё
#цены
#недвижимость
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Мизулина рассказала об отношении к мемам про себя
Мизулина заявила, что обожает мемы про себя
17 февраля 2024, 13:11

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Глава «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина в ходе встречи с учащимися Самарского университета рассказала, как относится к мемам про себя.
Она подчеркнула, что обожает смотреть на шутки про себя, которые распространяются в интернете.

Также она отметила, что создатели этих мемов преследуют негативные цели, однако итог получается ровно противоположным. По её словам, чем больше появляется таких шуток, тем выше у неё трафик, поскольку люди переходят в её профили и остаются на них.

В заключение Мизулина добавила, что некоторые мемы даже вызывают у неё искренний смех, поскольку она очень любит юмор, особенно, здоровый.

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#юмор
#студенты
#интернет
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Медведев ответил на заявление Маска о цензуре в США
Зампред СБ Медведев предупредил Маска о начавшейся охоте госцензуры США
17 февраля 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американский бизнесмен Илон Маск будет и дальше подвергаться атакам за свою борьбу с цензурой. Свое мнение Медведев выразил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

«Они только начали свою охоту, Илон», — написал зампред Совбеза РФ.
Так политик ответил на запись Маска о том, что после отменены цензуры в соцсети X он и его компании были атакованы. Ранее предприниматель также выразил мнение, что американцы не осознают, какой мощью обладает государственная цензура в США.

Ранее Медведев заявил, что соглашение Германии и Украины – альянс нацистов и бандеровцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#дмитрий медведев
#мнение
#компании
#twitter
#илон маск
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Москвичам рассказали, когда придёт метеорологическая весна
Синоптик Познякова: метеорологическая весна придёт в столицу после 20 марта
17 февраля 2024, 11:01

Фото: iStock/EBlokhina

Метеорологическая весна по предварительным прогнозам наступит в Москве после дня весеннего равноденствия, 20 марта. Об этом в своём Telegram-канале написала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она подчеркнула, что в этом году метеорологическая весна может совпасть с астрономической.

Также Позднякова добавила, что фенологическая фаза весны придётся в столице на апрель, когда средняя суточная температура будет превышать показатели в плюс пять градусов. В этот период начнётся вегетация растений.

Ранее с беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что вечером субботы, 17 февраля, на Москву обрушатся сильные осадки. Температура воздуха будет колебаться от минут одного до плюс одного градуса.

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#погода
#москва
#весна
#температура
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Правительство РФ упростило процесс репатриации соотечественников
17 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Российское правительство упростило условия участия репатриантов в государственной программе добровольного переселения соотечественников на родину. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.
Педседатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому упрощается процедура присоединения к госпрограмме содействия добровольному переселению в РФ для соотечественников, проживающих в других странах.

Отмечается, что соотечественникам из рядов репатриантов теперь не нужно подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Постановление было принято для реализации указа президента, которым в рамках госпрограммы с 1 января текущего года был введён институт репатриации.

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#программа
#михаил мишустин
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Умерла актриса фильмов для взрослых Саша Попович
Звезда эротических фильмов Саша Попович умерла от инсульта
17 февраля 2024, 06:37

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Мексиканская актриса фильмов для взрослых, известная под псевдонимом Саша Монтенегро, скончалась после инсульта в возрасте 78 лет, сообщило мексиканское издание TVyNovelas.
Отмечается, что в последние несколько лет звезда европейской эротики боролась с раком легких.

Саша Попович родилась 20 января 1946 года и начала свою карьеру актрисы в 1970-х годах. Она снялась в восьмидесяти фильмах, большая часть которых относится к жанру эротики и кинематографу лучо. Среди них такие работы, как «Милашки», «Полуночные куколки», «Тяжелая жизнь девушек легкого поведения» и «Белоснежка и семь любовников».

Кроме того, Монтенегро пробовала себя в других жанрах. Она участвовала в театральных постановках и вела несколько телепрограмм в Мексике.

Порноактриса вышла замуж за покойного Хосе Лопеса Портильо, бывшего президента Мексики. Ради Поповича он бросил свою супругу и троих детей.

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