МИСК и «Российские Студенческие Отряды» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба губернатора МО
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» подписали соглашение о сотрудничестве на выставке-форуме «Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора региона.
17 февраля движение студенческих отрядов отмечает своё 65-летие, а крупнейшей молодёжной организации «Российские Студенческие Отряды» исполнилось 20 лет.
Фото: пресс-служба губернатора МО
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«Студенческие отряды, наверное, самая большая, масштабная, мощная организация в стране. Я помню, как в 2020 году мы с Пашей (Павел Ковалев) шаг за шагом создавали отделение в Московской области, и сегодня у нас уже в Подмосковье 3,5 тысячи ребят. (...) огромное спасибо за вашу вовлеченность, за ваши добрые дела и за то, что вы не на словах, а на деле показываете, что труд на самом деле по-настоящему крут», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
В рамках подписанного соглашения будет реализована организационная, информационная, методическая и иная поддержка студенческих организаций в регионе. Также будет проводится информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.
«Правительство Московской области и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв помогают развитию движения студенческих отрядов. Хочется отдельную благодарность за это выразить. Наше отделение за три года переместилось с 82-го на 9-е место в стране. Это большой результат всей команды Подмосковья», – рассказал руководитель Московского областного регионального отделения МООО РСО Павел Ковалёв.Отмечается, что в этом году в рамках сотрудничества уже запланированы различные мероприятия. Будут традиционно проведены открытие и закрытие трудового семестра, Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам, а также специальные мероприятия в честь 65-летия движения студотрядов.
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Анастасия Чинкова