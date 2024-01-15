Студенты Подмосковья могут принять участие в олимпиаде «IT-Планета 2024»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Студенты и профессионалы ИКТ Подмосковья могут принять участие в практико-ориентированной олимпиаде «IT-Планета 2024». об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Начался приемом заявок на участие в XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024».
Стоит отметить, что участниками могут стать студенты и выпускники учреждений среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО), включая цифровые кафедры, в возрасте от 18 до 35 лет. Финал пройдет с 24 по 27 мая 2024 года.
Кроме этого, в рамках олимпиады также будут проведены аккредитованные соревнования, где победители также получат дипломы и медали «IT-Планета 2024».
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«Одно из преимуществ участия в IT-Олимпиаде — это возможность познакомиться с представителями крупных компаний, которые активно участвуют в соревновании. Участники могут получить приглашение на производственную практику, стажировку или даже трудоустройство в ведущих IT-компаниях», — поделились в министерстве.
Кроме этого, в рамках олимпиады также будут проведены аккредитованные соревнования, где победители также получат дипломы и медали «IT-Планета 2024».
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Мира Полтева