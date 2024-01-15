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Студенты Подмосковья могут принять участие в олимпиаде «IT-Планета 2024»

15 января 2024, 11:55
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты и профессионалы ИКТ Подмосковья могут принять участие в практико-ориентированной олимпиаде «IT-Планета 2024». об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Начался приемом заявок на участие в XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024».

«Одно из преимуществ участия в IT-Олимпиаде — это возможность познакомиться с представителями крупных компаний, которые активно участвуют в соревновании. Участники могут получить приглашение на производственную практику, стажировку или даже трудоустройство в ведущих IT-компаниях», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что участниками могут стать студенты и выпускники учреждений среднего профессионального образования (СПО) и высшего образования (ВО), включая цифровые кафедры, в возрасте от 18 до 35 лет. Финал пройдет с 24 по 27 мая 2024 года.

Кроме этого, в рамках олимпиады также будут проведены аккредитованные соревнования, где победители также получат дипломы и медали «IT-Планета 2024».

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Подмосковным школьникам показали мультфильм про налоги
15 января 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Внеурочное занятие, посвящённое налоговой грамотности, провели для школьников и студентов колледжей Московской области в рамках проекта «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Младшеклассникам на этом уроке рассказали, откуда берутся деньги, кто должен платить налоги, а также показали мультфильм «Про налоги и зверей». Для учеников средних классов устроили командную викторину по теме налогов и устроили показ фрагмента серии «Налоги» из нацпроекта «Дружи в финансами», — отмечается в сообщении.

Старшеклассники в рамках занятия обсудили, как правильно распределять налоги на благо своего города и какие налоги надо будет платить представителям разных профессий. А со студентами колледжей разобрали виды налогов и налоговые ставки. Кроме того, ребят научили пользоваться личным кабинетом налогоплательщика.

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#студенты
#налоги
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#подмосковье
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Погодные горки: Жителей Москвы ждут резкие перепады температур и давления
Синоптик Шувалов заявил о перепадах давления в Москве и Подмосковье
15 января 2024, 12:50

Фото: IStock/ABGlavin

Погода в Москве и Московской области по-прежнему остаётся нестабильной. Жителей столичного региона ждут перепады давления и температур. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов
«Во вторник снега будет поменьше, но температура будет приблизительно такая же, а в среду нужно ждать очередной рывок вниз по температурной шкале. Самая низкая температура будет в ночь на четверг – 16-18 градусов ниже нуля в столице и в области до минус 20-22. Но это кратковременно» — сказал синоптик.
В ночь с четверга на пятницу, по словам специалиста, в Москве может выпасть до 10 см снега. Это произойдёт вместе с повышением температуры и давления.
«До 10 см может снега выпасть с четверга на пятницу, снова будет повышение температуры до нуля. <…> С давлением также: низкое давление во вторник – 728-730 миллиметров ртутного столба, в среду оно подрастёт, в четверг достигнет пика – 740-745 миллиметров ртутного столба. А затем опять пойдёт вниз. Нужно быть готовым к тому, что погода будет влиять на метеозависимых», — добавил Шувалов.
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#температура
#москва
#подмосковье
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В Подмосковье началась экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!»
15 января 2024, 12:46

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

В Московской области в шестой раз стартовала ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!». Цели акции – поддержание порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов, содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья.
Как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, в этом году организовано около 300 площадок для сбора новогодних деревьев. Ожидается рекордное количество участников. В рамках президентского проекта «Экология» деревья переработают в щепу в специальных дробилках. Часть используют в качестве компоста и производства почвогрунтов, применяемых при высадке новых елей в рамках областных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы». Другая часть пойдёт на производство фанеры, которая будет использоваться в изготовлении элементов новых детских площадок.

Также раздробленная щепа применяется для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых полигонов Московской области; благоустройства парков и природных территорий в качестве отсыпки троп и клумб и для других целей.

Акция продлится до 15 февраля.

Адреса площадок для сбора использованных новогодних ёлок жители Московской области могут найти на сайтах Министерства ЖКХ, двабака.рф, мегабак.рф, Ассоциации председателей советов МКД, а также Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.

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#эколог
#ёлка
#подмосковье
#московская область
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В ЖК «Бригантина» в Долгопрудном начали выдавать ключи от квартир в двух новостройках
15 января 2024, 12:37

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два дома на 1353 квартиры в жилом комплексе «Бригантина» в Долгопрудном ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учёт, стартовала выдача ключей владельцам жилья, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Идёт заселения в корпуса №№4 и 5. При этом в корпусе №4 откроется также детский сад, а под корпусом №5 размещён паркинг. Первые этажи зданий отведены под коммерческое использование: там откроются магазины, салоны красоты, рестораны и прочее», — говорится в сообщении.

В настоящее время на территории ЖК «Бригантина» уже построены четыре детских сада и детская поликлиника. Планируется построить школьный корпус, рассчитанный на полторы тысячи учеников, ещё один детский сад и взрослую поликлинику. Кроме того, завершается строительство многоуровневого паркинга на 813 машин.

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#жилой дом
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Почетные доноры Подмосковья получат увеличенную ежегодную выплату
15 января 2024, 12:33

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Почетные доноры Подмосковья в январе получат ежегодную выплату в увеличенном размере. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
На 4,5 % проиндексировали выплаты для обладателей знаков «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России».

«В Подмосковье количество почетных доноров с каждым годом увеличивается и сейчас в регионе это звание носят свыше 28 тысяч жителей. Уже в этом месяце доноры получат ежегодную выплату свыше 17 тысяч рублей. Напомню, что выплата беззаявительна и поступает автоматически», — поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Стоит отметить, для того чтоб стать почетным донором необходимо сдать 40 раз крови или 60 раз плазму. Кроме этого почетным донорам, кроме денежной выплаты, предоставляется ряд других льгот, например бесплатный проезд.

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#подмосковье
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#людмила болатаева
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В небе над Японией был замечен загадочный «огненный шар»
15 января 2024, 12:12

Фото: istockphoto/solarseven

Пользователи японских социальных сетей активно обсуждают появление в небе яркого огненного шара. Он пролетел над юго-восточной частью страны ранним утром в понедельник, 15 января.
Одним из первых о появлении в небе загадочного светящегося объекта сообщил сотрудник краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии, курирующий вопросы астрономии. В своей социальной сети музейный работник опубликовал записи камер, установленных на его доме. На кадрах видно, как утреннее небо прорезает яркий огненный шар.

Согласно проведённым Фудзии замерам, болид летел со скоростью 42,4 километра в секунду, а траектория его падения была направлена в сторону залива Сагами и префектуры Нагано. Пользователи сообщали на звук, похожий на взрыв, что может свидетельствовать о падении метеорита. Учёные также допускают, что это мог быть обломок космического мусора. Уфологи, конечно же, сразу заявили об очередном прилёте НЛО либо о визите инопланетян. Точное происхождение объекта пока остаётся неизвестным.

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#взрыв
#небо
#нло
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#япония
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Дорожные службы очистили порядка 10 тысяч км дорог Подмосковья за ночь
15 января 2024, 12:12

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

За ночь в Подмосковье очистили более 10 тысяч километров дорог. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За прошедшую ночь в регионе дорожные службы обработали противогололёдными материалами и очистили от снега более 10 тысяч километров региональных и муниципальных дорог.

«Во время ночного дежурства были задействованы более 500 единиц снегоуборочной техники и 900 дорожных рабочих. В приоритетном порядке обрабатывались дороги с интенсивным движением и проезды к социально-значимым объектам, маршруты движения общественного транспорта. <…> В настоящее время работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, в Минтрансе настоятельно рекомендуют водителям быть аккуратными на дорогах, избегать резких манёвров и не превышать скорость.

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#проезд
#дороги
#ночь
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#оперативный штаб
#подмосковье
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Росгвардейцы поймали в Химках мужчину с наркотиками в кармане
15 января 2024, 12:09

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

У 37-летнего жителя подмосковных Химок нашли пакет с синтетическим наркотиком, задержание провели сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«В ходе патрулирования Химок экипаж Росгвардии обратил внимание на мужчину, который вёл себя подозрительно: он занервничал при виде служебной машины и попытался скрыться. Мужчину остановили, обыскали и нашли у него в кармане замотанный чёрной изолентой полиэтиленовый пакет м неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — это так называемая «соль»: синтетический наркотик альфа ПВП. Общая масса запрещённого вещества составила 2,54 грамма. Против задержанного возбуждено уголовное дело.

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#химки
#наркотики
#росгвардия
#криминал
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Нашелся житель Тюмени, выигравший миллиард рублей в лотерее
«Столото»: нашелся житель Тюмени, выигравший в лотерее один миллиард рублей
15 января 2024, 11:54

Фото: istock / Chanatiptravel

Участник из Тюмени, который выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража «Русского лото» обратился за выигрышем. Об этом сообщил представитель «Гослото» изданию РИА Новости.

«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — сообщили в компании.
1 января появилась информация о том, что по итогам 1526-го тиража «Русского лото» в РФ появился третий лотерейный миллиардер. Лотерейный билет был приобретен в фирменной точке продаж в тюменском торговом центре. После объявления победителя участника не могли отыскать.

Ранее сообщалось, что едагог сельской школы в Новосибирской области выиграла миллион рублей в лотерее и отдала выигрыш маме. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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