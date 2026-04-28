Минпросвещения обозначило даты летних каникул у школьников

28 апреля 2026, 03:02

Минпросвещения: Летние каникулы в школах России пройдут с 27 мая по 31 августа

Минпросвещения России обозначило даты летних каникул для школьников в 2026 году, сообщает РИА Новости.





Они продлятся с 27 мая по 31 августа. Для учеников 9-х и 11-х классов завершение учебного года совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре.





«Наша задача – создать условия, при которых каждый ребенок сможет провести лето с пользой для здоровья и личностного развития. Для ребят будут работать детские центры и пришкольные лагеря», — пояснил он.