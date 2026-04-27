Россиянам назвали правила безопасной езды на летних шинах снежной весной

27 апреля 2026, 21:35

Эксперт Архипов: Мокрый снег для летней резины не сильно опасен

Мокрый снег для автомобиля на летней резине не является критическим фактором для безопасности поездки, но сочетание холодного асфальта, воды и снижения сцепления увеличивает риск аварий. Об этом рассказал операционный директор сервис-направления компании «Рольф» Никита Архипов.





Он пояснил, что при температурных качелях снижается сцепление с дорожным покрытием, а шины при температуре ниже +7 °C теряют эластичность, становятся жестче и хуже ведут себя на холодном мокром покрытии. Из-за этого увеличивается тормозной путь и снижается управляемость автомобиля.





«В подобных условиях ключевым фактором безопасности становится стиль вождения. Необходимо снижать скорость относительно привычной, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также заранее оценивать дорожные условия, особенно на мостах и в низинах. При проезде через воду важно не въезжать в лужу на скорости и избегать движения рядом с крупным транспортом, который может создать дополнительную волну», — отметил Архипов в разговоре с «Известиями».

«Если же выехать пришлось, первое правило — держать скорость и дистанцию. Тут хорошо работает правило: тише едешь — дальше будешь. Нужно избегать резких торможений, резких разгонов и входить в повороты на меньшей скорости», — сказал эксперт.