«Мытищи круче, чем Силиконовая долина»: Лебедев заявил о важности развития бренда «Россия»
Артемий Лебедев заявил, что необходимо рассказывать о преимуществах России
В России есть много плюсов, о которых нужно рассказывать, и таким образом формировать бренд нашей страны. Об этом заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу Басты «Вопрос ребром».
По его словам, сейчас россияне живут в самое комфортное время за всю историю государства, и отметил, что многие жители не знают или не пользуются возможностями, которые существуют в стране.
«Часто приходится людям говорить: «Чувак, протри глаза. Ты живёшь в классной стране в самое лучшее время за всю её историю существования», — заявил Лебедев.Дизайнер сравнил жизнь в России с пребыванием в европейских государствах. По его словам, во Франции «ужас полный», жить постоянно в этой стране невозможно. Также Лебедев раскритиковал США. Он отметил, что это некомфортная, бедная и нищая страна.
«Мытищи круче в тысячу раз, чем эта Силиконовая долина. Там как гаражи за вокзалом, там нет ничего. Там есть офисы, унылые, в которых Google кормит тебя бесплатно очень плохой едой», — сказал Артемий Лебедев.Дизайнер призвал ориентироваться на Великобританию. По его словам, это «колхознейшая страна», но она создала свой бренд: все знают Соединённое Королевство как «лидера» в музыкальной и финансовой сферах.