«Мытищи круче, чем Силиконовая долина»: Лебедев заявил о важности развития бренда «Россия»

16 июля 2025, 16:54

Артемий Лебедев заявил, что необходимо рассказывать о преимуществах России

Артемий Лебедев (Фото: Telegram, @temalebedev)

В России есть много плюсов, о которых нужно рассказывать, и таким образом формировать бренд нашей страны. Об этом заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев в шоу Басты «Вопрос ребром».





По его словам, сейчас россияне живут в самое комфортное время за всю историю государства, и отметил, что многие жители не знают или не пользуются возможностями, которые существуют в стране.

«Часто приходится людям говорить: «Чувак, протри глаза. Ты живёшь в классной стране в самое лучшее время за всю её историю существования», — заявил Лебедев.

«Мытищи круче в тысячу раз, чем эта Силиконовая долина. Там как гаражи за вокзалом, там нет ничего. Там есть офисы, унылые, в которых Google кормит тебя бесплатно очень плохой едой», — сказал Артемий Лебедев.