Юра Борисов сыграет разработчика ChatGPT
Актёр Юра Борисов получил роль в новом фильме режиссёра Луки Гуаданьино «Искусственный». Подробности сообщает The Variety.
Новое произведение итальянского кинорежиссёра описывается как «комедийная драма, действие которой происходит в мире искусственного интеллекта». Сценарий к грядущему фильму написал Саймон Рич, а в съёмке задействована американская студия кино и телевидения Amazon MGM.
Картина расскажет об основателе компании OpenAI Сэме Альтмане, который создал Chat GPT. Основные действия киноленты будут сконцентрированы на серьёзном скандале 2023 года, когда американского предпринимателя пытались исключить из руководства.
Борисов в проекте примерит на себя роль Ильи Суцкевера — одного из создателей OpenAI и главного инициатора увольнения Альтмана. Съёмки «Искусственного» начнут уже этим летом в США и Италии.
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