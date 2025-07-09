Юра Борисов сыграет разработчика ChatGPT

09 июля 2025, 20:27

В новом фильме Луки Гуаданьино снимется Юра Борисов

Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр Юра Борисов получил роль в новом фильме режиссёра Луки Гуаданьино «Искусственный». Подробности сообщает The Variety.