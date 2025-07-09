Артемий Лебедев едко прокомментировал высказывания Слепакова*о жизни в Израиле

09 июля 2025, 16:48

Лебедев: Слепаков*привык к комфорту в Москве, поэтому недоволен Израилем

Артемий Лебедев (Фото: Telegram, @temalebedev)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев колко отреагировал на жалобы юмориста Семёна Слепакова* на жизнь в Израиле.





Ранее актёр сообщил о низком качестве сервиса в Израиле. По его словам, купить автомобиль в этой стране непросто.



Лебедев считает, что Слепаков* привык к комфортным условиям в Москве, где все бюрократические вопросы и не только решаются легко. По этой причине актёр недоволен жизнью в Израиле.

«В Москве ему было скучно, потому что вот так вот — бац! — и у тебя уже сразу всё готово, машину уже привезли...», — высказался Артемий Лебедев в своём выпуске новостей в соцсети «ВКонтакте».