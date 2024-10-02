Мытищинские волонтёры стали призёрами регионального этапа премии #МыВместе

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Волонтёры из Мытищ вошли в число призёров регионального этапа международной премии #МыВместе. Церемония награждения победителей прошла в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Отряд волонтеров из мытищинской школы №24 под руководством советника директора по воспитанию Кристины Колочевой занял третье место в номинации «Помощь людям». Они представили проект «Частичку сердца отдавать пожилому», – говорится в сообщении.Как напомнили в администрации, цель проекта #МыВместе – поддержка социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.
Вручение премии проводит по поручению президента проводить Росмолодёжь, а оператором выступает Ассоциация Добро.рф. В 2024 году на конкурсе было подано порядка 1 тыс. заявок. Дипломы призёров получили более 50 активистов и организаций, реализующих свои проекты в Подмосковье.
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Лора Луганская