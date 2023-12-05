Мытищинские юнармейцы стали призерами соревнований по спортивному лазертагу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Мытищинские команды заняли призовые места в состязаниях по спортивному лазертагу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Соревнования по лазертагу среди юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов в возрастной категории 2007-2013 гг. р. прошли на базе УСЦ «Юность» 4 декабря в Подольске.
В мероприятии приняли участие более 20 команд юноармейцев со всего Подмосковья.
Команды «Ястребы» и «Беркут» из школы № 3 и отряд «Аврора» из школы № 9 представляли городской округ.
По итогам захватывающих игр «Ястребы» стали обладателями бронзовых медалей в возрастной категории 10-13 лет. Кроме этого, в возрастной категории 14-17 лет мытищинские юнармейцы из команды «Аврора» стали серебряными призерами соревнований по спортивному лазертагу.
Стоит отметить, что соревнования были посвящены началу контрнаступления советских войск под Москвой.
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В мероприятии приняли участие более 20 команд юноармейцев со всего Подмосковья.
По итогам захватывающих игр «Ястребы» стали обладателями бронзовых медалей в возрастной категории 10-13 лет. Кроме этого, в возрастной категории 14-17 лет мытищинские юнармейцы из команды «Аврора» стали серебряными призерами соревнований по спортивному лазертагу.
Стоит отметить, что соревнования были посвящены началу контрнаступления советских войск под Москвой.
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Мира Полтева