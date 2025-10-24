Главу Англиканской церкви США обвинили в сексуальных домогательствах
В центре громкого скандала оказался 62-летний архиепископ Англиканской церкви США Стивен Вуд. Его обвиняют в сексуальных домогательствах, злоупотреблении служебным положением и плагиате, пишет Daily Mail.
Согласно официальному докладу, в котором детально описаны правонарушения церковных руководителей, Вуд совершил несколько серьёзных проступков. Помимо попыток насильственных действий, архиепископ также присваивал чужие идеи для своих проповедей и позволял себе издевательства над подчинёнными.
Бывшая сотрудница церкви Клэр Бакстон дала подробные показания о произошедшем. По её словам, инцидент произошёл в рабочем кабинете, когда архиепископ «положил руку ей на затылок, попытался повернуть её голову к себе и медленно приблизился для поцелуя».
Расследование этих обвинений продолжается, и в случае подтверждения фактов нарушений Стивену Вуду может грозить отстранение от должности.
