РПЦ: женщинам не нужно иметь на счету больше 100 тыс руб из-за угрызений совести

22 октября 2025, 12:35

Фото: iStock/Zheka-Boss

Священник Кирилл Марковский высказал мнение о том, как крупные суммы денег влияют на эмоциональное состояние женщин. Этим он поделился в эфире православного журнала «Фома».





По словам иерея, сумма в 100 тысяч рублей для женщины является «страшным испытанием»: она не будет знать, куда потратить средства, что принесет постоянные переживания и стресс.





«Если у неё будет сто тысяч, это будут страшные, страшные переживания у неё каждый день. Что купить, куда потратить, куда, значит, своё приобретённое потом сложить. Да вы что, да это кошмар будет», — заявил Марковский.

«Понимаете? Как же так? У тебя 100 тысяч. Ну зачем тебе больше? Зачем тебе больше? Помыслы и, скажем точнее, совесть будут совершенно справедливо нас обличать за небогоугодную роскошь», — добавил священник.