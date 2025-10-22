РПЦ: женщинам не нужно иметь на счету больше 100 тыс руб из-за угрызений совести
Священник Кирилл Марковский высказал мнение о том, как крупные суммы денег влияют на эмоциональное состояние женщин. Этим он поделился в эфире православного журнала «Фома».
По словам иерея, сумма в 100 тысяч рублей для женщины является «страшным испытанием»: она не будет знать, куда потратить средства, что принесет постоянные переживания и стресс.
«Если у неё будет сто тысяч, это будут страшные, страшные переживания у неё каждый день. Что купить, куда потратить, куда, значит, своё приобретённое потом сложить. Да вы что, да это кошмар будет», — заявил Марковский.
Священник подчеркнул, что иметь такие суммы «нежелательно» и предложил отдавать 90% на храм. В противном случае человека замучает совесть за «излишнюю роскошь».
«Понимаете? Как же так? У тебя 100 тысяч. Ну зачем тебе больше? Зачем тебе больше? Помыслы и, скажем точнее, совесть будут совершенно справедливо нас обличать за небогоугодную роскошь», — добавил священник.