Митрополит Иларион покинул пост главы Будапештско-Венгерской епархии

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Священный синод Русской православной церкви освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его «на покой», подчеркнув при том его несоответствие «образу монаха и священнослужителя», сообщалось в журналах Синода, которые были опубликованы на сайте РПЦ.
«Просить предстоятеля Русской православной церкви в соответствии с предоставленным ему уставом РПЦ правом <…> — обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя. <…> Освободить преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой», — отмечалось в постановлении.
Временное управление епархией Синод дал поручение митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку, а митрополита Илариона направил служить в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, в Чехии.
Ещё Синод решил завершить деятельность комиссии по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии, которую создали в июле 2024 года.
«Просить святейшего патриарха, в случае поступления в Московскую патриархию новых сведений об обстоятельствах дела [в отношении митрополита Илариона], возобновить деятельность комиссии или иным образом определить порядок исследования этих сведений», — обращалось внимание в журналах.
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