Приход РПЦ в Вестеросе обвинили в шпионаже в пользу России

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Приход храма Казанской иконы Божией Матери в шведском городе Вестерос якобы шпионит в пользу России, а сама церковь — это «потенциальный плацдарм, который можно использовать для сбора информации». Об этом заявил сотрудник Шведского оборонного университета Маркус Йоранссон, сообщает РИА Новости. По его словам, во время учений шведских учений в аэропорту РПЦ может наблюдать за ними.
В шведской Службе государственной безопасности заявили, что Москва проводит разведдеятельность через Русскую православную церковь в Швеции, а власти добавили, что РПЦ купила недвижимость даже в Норвегии недалеко от главной военно-морской базы королевского флота Хоконсверн.
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Данил Пономарев