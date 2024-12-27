В РПЦ дали комментарий по поводу отставки главы Будапештско-Венгерской епархии

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Священный синод Русской православной церкви прокомментировал вопрос об отставке митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева). Он подчеркнул, что его отношения с близкими и его быт «не соответствуют образу монаха и священнослужителя». Об этом говорилось в опубликованных на сайте РПЦ документах.
«Просить предстоятеля Русской православной церкви в соответствии с предоставленным ему уставом Русской православной церкви правом ("осуществляя свою каноническую власть, патриарх Московский и всея Руси преподает архиереям братские советы <…> относительно их личной жизни", Устав IV.7.ч), — обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха священнослужителя», — подчёркивалось в сообщении.
Как стало известно ранее, в начале января 2024 года из епархиального дома Венгерской епархии РПЦ в Будапеште, когда управляющим епархией был митрополит Иларион, похитили денежные средства и ценные вещи на огромную сумму. В помещении, в котором произошла кража, был произведён обыск, сняты отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК — и сотрудники венгерских правоохранительных органов объявили в розыск экс-иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.
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Ольга Енгалычева