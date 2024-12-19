В мире предпочитают этого не замечать — Путин о сложной ситуации с РПЦ на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
На Украине происходит «растерзание» Русской православной церкви (РПЦ), это грубейшее нарушение прав человека, прав верующих, однако в мире этого не хотят замечать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«<…> просто идёт растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел всё равно. И все во всём мире предпочитают этого не замечать», — сказал глава государства.По его словам, тех представителей власти на Украине, которые выступают против РПЦ, даже нельзя назвать атеистами.
«Атеисты — это тоже люди, которые во что-то верят. Они верят в то, что Бога нет. Но это их вера, их убеждение. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры, такие безбожники. <…> Это люди — без роду, без племени», — отметил Путин.Российский лидер уверен, что подавляющее большинство жителей Украины исповедует православие, в будущем они дадут оценку действиям нынешней власти.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. Также задать вопросы президенту смогут аккредитованные в России иностранные журналисты.
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Анастасия Ларина