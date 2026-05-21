«Мыться в реке»: стало известно, как жители Новосибирска переживают сезон отключения воды

21 мая 2026, 15:28

«Авито»: часть новосибирцев моются в реке при отключениях горячей воды

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жители Новосибирска готовятся к сезону отключения горячей воды. Некоторые на этот период уезжают на дачу, ходят мыться к родственникам или друзьям, а многие установили бойлер или планируют это сделать. Об этом сообщают аналитики «Авито».





В ходе исследования выяснилось, что 13% молодых людей в возрасте 18–24 лет во время отключения горячей воды активно пользуются сухими шампунями и влажными салфетками, а 9% опрошенных начинают чаще ходить в спортзал ради душа, пишет Om1 Новосибирск. При этом 29 % новосибирцев уже установили бойлер, а 34 % планируют его приобрести.





«В апреле продажи бойлеров выросли на 56% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно увеличился спрос на устройства с рук — их покупали более чем в два раза чаще. Средняя стоимость подержанного бойлера составила около пяти тысяч рублей», — добавили аналитики.