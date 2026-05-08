Оползень уничтожил детскую площадку в Новосибирске

08 мая 2026, 15:03

Оползень разрушил детскую площадку у дома на Кавалерийской, 23. При этом грунтовые воды уже приближаются к жилым домам. Жители жалуются, что ни застройщик, ни местные власти не принимают никаких мер.





По данным Om1 Новосибирск, на сегодняшний день футбольное поле превратилось в месиво, газон размыт, а часть площадки ушла к воде. По словам людей, земля продолжает осыпаться, а где-то из-под земли уже видны грунтовые воды. Разрушение распространяется дальше по берегу Ельцовки.





«На данный момент дальше слов ничего не сделано. Ни со стороны города, ни со стороны застройщика. Разлом от Кавалерийской, 23, каждый день увеличивается. Уже дошло до Ипподромской. Русло Ельцовки завалено, образовалось болото, вода медленно уходит и подмывает все жилые комплексы, стоящие на береговой линии», — рассказали местные жители.